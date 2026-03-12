Set: Gradient Signe Tischleuchte weiß + Bridge
Der Preis des Pakets beträgt 280,23 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 294,98 €
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Über Set: Gradient Signe Tischleuchte weiß + Bridge
Schaffe im Handumdrehen eine schöne Atmosphäre. Die Signe Tischleuchte mit Gradient Technologie taucht die Wand in eine Mischung verschiedener Lichtfarben, und die Hue Bridge erschließt die gesamte Palette intelligenter Beleuchtungsfunktionen.
- Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
- Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871298
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Tischleuchte weiß
- 1
- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
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