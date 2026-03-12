Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge
Der Preis des Pakets beträgt 208,98 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 219,98 €
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Über Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge
Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Weiß fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.
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- Weißes und farbiges Licht
- Für optimale TV Surround Beleuchtung
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871274
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
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- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
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