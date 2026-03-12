Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Set: 2x Play Lightbar weiß + Bridge

Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Weiß fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Für optimale TV Surround Beleuchtung
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay