Hue SpatialAware: Eine neue Funktion, die Dein Lichtdesign lebendig werden lässt.

Philips Hue ist bekannt für wunderschön gestaltete Beleuchtung, die sich an Deinen Lebensstil anpasst. Mit Hue SpatialAware, einer neuen bahnbrechenden Funktion, die exklusiv mit der Hue Bridge Pro verfügbar ist, führen wir eine ganz neue Ebene smarter, adaptiver Beleuchtung ein. Diese Funktion gibt Deinem Hue System etwas, was es noch nie zuvor hatte: ein echtes Verständnis für Deinen Raum.

SpatialAware wendet automatisch Lichtdesign‑Konzepte in Deinem Zuhause an – ganz ohne Fachwissen, Rätselraten oder manuelle Anpassungen. Indem die Farben der überarbeiteten Hue Szenen auf alle Hue Lampen verteilt werden, um die spezifische Anordnung und Lichtposition in Deinem Raum zu berücksichtigen, verändert sich Dein Lichterlebnis komplett.

Beleuchtung, die Deinen Raum kennt

Im Gegensatz zu herkömmlichen Einrichtungen, bei denen jede Lampe als separates Gerät behandelt wird, kann Hue mit SpatialAware erkennen, wo sich jede Lampe in Deinem Raum befindet. Mit der neuesten Augmented-Reality-Technologie scannt die Kamera Deines Telefons oder Tablets den Raum, um die Position der einzelnen Lampen zu bestimmen. Dieses räumliche Modell ermöglicht es dem Algorithmus des Systems, Deine Beleuchtung so zu steuern, dass sie besonders natürlich wirkt und ein immersives Erlebnis schafft.

Auf der Grundlage unserer professionellen Prinzipien des Beleuchtungsdesigns – z. B. wie Farben durch einen Raum fließen, wie sich Farbverläufe verhalten und wie sich verschiedene Lichtarten gegenseitig ergänzen – orchestriert SpatialAware die Hue Lichtszenen für alle Deine Lampen mit Präzision, inspiriert von der Natur.

Lichteinstellungen wie Sonnenuntergänge, Farbverläufe und Stimmungsübergänge wirken, als wären sie für Deinen Raum maßgeschneidert worden.

Wenn Du eine Lampe verschiebst oder hinzufügst, führt Dich die App durch einen schnellen Rescan einiger Lampen und aktualisiert sofort das Layout und kalibriert Deine Szenen neu.

Was SpatialAware besonders macht

Vor SpatialAware wurden Hue Szenen auf der Grundlage von Form, Funktion, Fähigkeiten und Konfiguration Deiner Lampen auf smarte Weise angewendet. Ohne die genaue Platzierung der einzelnen Lampen im Raum zu kennen, könnte sich die Lichtverteilung jedoch etwas zufällig anfühlen.

Mit Hue Szenen, die für SpatialAware überarbeitet wurden, sind diese jetzt:

· Maßgeschneidert auf Deine Raumaufteilung, statt nur allgemein angewendet

· Glatter und konsistenter, vor allem für Szenen, die von der Natur inspiriert wurden

· Natürlicher, mit präzise über Deine gesamte Raumstruktur verteilten Lichteinstellungen

SpatialAware eignet sich hervorragend für Räume mit vielen Hue Lampen, aber auch kleinere Setups profitieren davon. Vor allem in Räumen, in denen Gradient-Produkte, wie der Hue Play Wallwasher oder die Twilight Lampe, mit einer Decken- oder Pendelleuchte kombiniert werden.

Der Algorithmus skaliert und verteilt die Farben jeder Hue Szene smart auf Deine Lampen, genau wie es ein professioneller Lichtdesigner tun würde, und schafft so eine natürlichere, ausgewogenere und immersive Atmosphäre.

Volle Kontrolle. Nach Deinem Geschmack

SpatialAware ist ganz Dir überlassen:

Genieße neu überarbeitete Szenen aus Deiner Szenengalerie.

Wähle die nicht-räumliche Version einer Szene aus der Szenengalerie aus, um zu ihr zu wechseln.

Verwende weiterhin Deine ursprünglichen nicht-räumlichen Szenen.

Aktualisiere Deine bestehenden Szenen (aus der Szenengalerie) auf Deiner Bridge jederzeit zu räumlich optimierten Versionen.

Schalte beim Bearbeiten einer Szene von räumlich auf nicht-räumlich zurück.

Wenn Du einen Raum nicht scannst, verwendet das System die klassische nicht-räumliche Verteilung der Szenen. Du wählst das Erlebnis, das am besten zu Deinem Zuhause passt.

Überarbeitete Lichtszenen, optimiert für SpatialAware

Rund die Hälfte der überarbeiteten Szenen in der Hue Szenengalerie sind bereits für SpatialAware optimiert, darunter beliebte, von der Natur inspirierte Szenen wie Sonnenuntergang Savanne, Bergbrise und Nebel über dem See. Weitere SpatialAware-fähige Szenen werden im Laufe der Zeit hinzugefügt, wenn wir das Erlebnis weiterentwickeln.

Exklusiv mit der Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware ist eine neue Funktion, die es nur mit der Hue Bridge Pro gibt und die eine fortschrittlichere Berechnung und noch smartere Szenen ermöglicht.

Es ist nicht erforderlich, neue Lampen, zusätzliche Hardware oder Abonnements zu erwerben. Aktualisiere einfach Deine Hue App und Deine Bridge Pro auf die neuesten Versionen und folge den Anweisungen in der App, um Deinen Raum zu scannen und SpatialAware-Szenen zu genießen.

Schnelle & einfache Einrichtung

Die Einrichtung von SpatialAware ist schnell und intuitiv. Das Scannen eines Raums mit etwa 10 Lampen dauert in der Regel weniger als eine Minute, und sobald der Scan abgeschlossen ist, passen sich die überarbeiteten Szenen aus der Galerie automatisch an Deinen Raum an. Es ist nicht nötig, die Szene manuell zu bearbeiten oder einzelne Lampen einzustellen.

Du kannst entweder das physische Licht scannen (z. B. eine Decken- oder eine Tischleuchte) oder den Lichteffekt, den es auf einer Oberfläche (z. B. bei Scheinwerfern auf Deiner Wand) erzeugt. Wir empfehlen die zweite Option für Lampen, deren Licht weit gestreut ist und eine Wand anleuchtet, die weiter vom Lichtpunkt entfernt ist.

Handys mit LiDAR:

Ziele auf das blinkende Licht --> Tippe auf „+“ --> Überprüfe, ob die Position des Punktes mit der Lampe oder dem Lichteffekt übereinstimmt --> Tippe auf Weiter, um mit der nächsten Lampe fortzufahren.

Handys ohne LiDAR:

Ziele auf das blinkende Licht --> Tippe auf „+“ --> Tritt beiseite und ziele erneut --> Tippe auf „+“ --> Überprüfe, ob die Position des Punktes mit der Lampe oder dem Lichteffekt übereinstimmt --> Tippe auf Weiter, um mit der nächsten Lampe fortzufahren.

Um SpatialAware auf mehrere Räume anzuwenden, musst Du sicherstellen, dass jeder Raum in der Zone gescannt wird.

Erneutes Scannen

Du musst eine Lampe und bis zu 3 weitere Lampen in einem Raum neu scannen, wenn:

Du eine neue Lampe hinzugefügt hast

Du eine Lampe bewegt hast

Versuche, denselben Punkt zu scannen, den Du ursprünglich gescannt hast (Lampe oder Lichteffekt).

Qualität Deiner räumlichen Karte

Um die bestmögliche Erfahrung mit der räumlichen Kartierung zu machen, solltest Du Folgendes beachten:

Alle Lampen im Raum sollten eingeschaltet (erreichbar) und gescannt worden sein. Wenn Du dem Raum eine Lampe hinzufügst, musst Du die Raumkarte aktualisieren und erneut scannen. Wenn Du eine Lampe an einen anderen Ort im Raum verschiebst, solltest Du diese Lampe erneut scannen. Farbfähige Lampen und Decken- oder Pendelleuchten verbessern das Lichterlebnis erheblich. Wenn Du die Lampen in verschiedenen Höhen im Raum anbringst, wird die Funktionalität der Raumkarte verbessert.

Von Menschen entworfen, nicht von KI

SpatialAware verwendet keine KI, um Lichteffekte zu erzeugen. Es verwendet räumlich überarbeitete Szenen, die von den Hue Design- und Forschungsteams erstellt wurden, und nutzt Algorithmen, um Lichtszenen auf die spezifische Anordnung und Lichtpositionen in Deinem Raum zuzuschneiden.

Das gleiche Wissen fließt in den Hue KI-Assistenten ein, damit die überarbeiteten, von der Natur inspirierten Szenen auch mit SpatialAware optimiert werden können.

Sprachsteuerung und Automatisierung

Da die Szenen auf der Hue Bridge Pro gespeichert werden, können SpatialAware-Szenen mit Hilfe folgender Dinge aktiviert werden:

Der Philips Hue App

Zubehör

Automatischen Funktionen

Sprachassistenten

Widgets

Apps von Drittanbietern

Räumlich optimierte Szenen integrieren sich nahtlos in alle Deine bestehenden Lichtregelungen.

Privatsphäre im Design integriert

Deine Privatsphäre steht im Mittelpunkt der Arbeit von SpatialAware:

Es werden keine Bilder oder Scan-Daten gespeichert. Bei diesem Vorgang werden keine Fotos, Videos oder Raumpläne gespeichert.

Bei diesem Vorgang werden keine Fotos, Videos oder Raumpläne gespeichert. Die gesamte Berechnung erfolgt lokal auf Deinem Gerät.

auf Deinem Gerät. Es werden zu keinem Zeitpunkt Informationen hochgeladen oder geteilt.

Dein Zimmer bleibt immer Dein eigenes.