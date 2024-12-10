Vollständiger Leitfaden für Hue Einbaulösungen

Philips Hue bietet vier Einbauprodukte, mit denen Du Deine Beleuchtung flexibel und smart steuern kannst. Auch wenn sie möglicherweise ähnlich aussehen, funktioniert jedes Modell anders, je nachdem, über welche Art von Lampen Du verfügst und welche Verkabelung in Deinem Zuhause vorhanden ist.

Dieser Leitfaden erklärt alle vier Produkte, vergleicht sie und gibt Dir die nötigen Informationen zur Einrichtung, Kompatibilität und Fehlerbehebung.

1. Smartes Lichtmodul (zwei Versionen)

Diese Module lassen sich mit Philips Hue und anderen smarten zigbee Lampen kombinieren und lassen sich über Deinen vorhandenen Wandschalter steuern, ohne dass die Stromversorgung Deiner Lampen unterbrochen wird.

1A. Kabelgebundenes Wandschaltermodul

Halte Deine Hue Lampen erreichbar. Verwandle Deinen vorhandenen Wandschalter in einen smarten Schalter und steuere damit Hue Lichtszenen, Zimmer/Zonen und Automationen während Deine smarten Lampen jederzeit mit Strom versorgt bleiben.

Hauptmerkmale

Lässt sich mit Hue und anderen kompatiblen smarten zigbee Lampen kombinieren

kombinieren Hue Bridge erforderlich

Funktioniert mit Wipp-, Kipp- und Taster-Schaltern

Einmalige Einrichtung, kein Austausch der Batterie erforderlich

Erfordert einen Nullleiter

Hinweise zur Kompatibilität

Nicht kompatibel mit:

Vorhandene Drehdimmer

Kombinierten Abdeckungen für Steckdose und Lichtschalter

Nicht-smarten Lampen

Besondere Einrichtungsdetails

Muss mit Deiner Unterputzdose verkabelt werden:

O 1-2x Lastkabel (je nachdem, ob es sich um einen Einzel- oder Doppeltastenschalter handelt)

o Nullleiter

o 2x Drahtleitung

Im Lieferumfang ist ein Push-in-Steckverbinder mit 5 Anschlüssen für eine durchgehende Stromversorgung enthalten

Die geeignete Drahtstärke und Streifenlänge für den mitgelieferten Spleißanschluss:

- Leiterquerschnitt: massiv: 0,75 bis 4 mm²

- Abisolierte Länge des Leiters: 11 mm

Folge dann der Anleitung in der Hue App

1B. Batteriebetriebenes Wandschaltermodul

Bietet die gleichen Vorteile der smarten Lichtsteuerung wie die verkabelte Version, ohne dass ein Nullleiter erforderlich ist.

Hauptmerkmale

Batteriebetrieben (keine Verkabelung erforderlich) Batterietyp CR2450

Lässt sich mit Hue und anderen smarten zigbee Lampen kombinieren

kombinieren Hue Bridge erforderlich

Lebensdauer der Batterie: mindestens 5 Jahre (bei geringem Ladestand der Batterie wird eine Warnmeldung in der Hue App angezeigt)

Hinweise zur Kompatibilität

Funktioniert mit Wipp-, Kipp- und Taster-Schaltern

Nicht kompatibel mit Schaltern mit eingebauten Dimmern oder kombinierten Abdeckungen für Steckdose und Lichtschalter

Funktioniert mit 2‑/3‑Wege‑Schaltungen (wenn die anderen Schalter ebenfalls mit Modulen verbunden sind)

Besondere Einrichtungsdetails

Eine neutrale Verdrahtung ist nicht erforderlich (kompatibel mit der Verdrahtung in Deiner Wand)

Schalte vor allen Elektroarbeiten – auch beim Entfernen des Schalters – immer die Sicherung ab.

Verwende den mitgelieferten Schnellsteckverbinder für eine kontinuierliche Stromversorgung der smarten Lampen

Verlängere nicht die im Lieferumfang enthalten Kabel

die im Lieferumfang enthalten Kabel Das Modul kann blinken, wenn sich die Drähte während der Installation berühren – das ist normal

Schließe die physische Einrichtung ab, bevor Du das Modul in der Hue App hinzufügst

2. Kabelgebundener Schalter (zwei Versionen: Ein/Aus oder Dimmer) – für nicht-smarte Lampen

Ein Produkt, das für herkömmliche Leuchtmittel entwickelt wurde und sie in steuerbare smarte Lampen innerhalb des Hue Ökosystems verwandelt.

Erweitert herkömmliche, nicht‑smarte Lampen um eine intelligente Steuerung zum Ein‑ und Ausschalten sowie zum Dimmen.

Hauptmerkmale

An/Aus-Version → für nicht dimmbare Leuchten

Dimmer-Version → für dimmbare Leuchten

Bluetooth-Unterstützung (eingeschränkt, weitere Informationen dazu findest Du hier)

(eingeschränkt, weitere Informationen dazu findest Du hier) Matter kompatibel (als Lampe)

(als Lampe) Erhältlich als 1- oder 2-Kanal-Versionen (nur an/aus):

Ein 1-Kanal Modul dient zur Steuerung einer Lampengruppe (Einzelschalter), während ein 2-Kanal Modul zur unabhängigen Steuerung von 2 Lampengruppen (Doppelschalter) dient, entweder über den Schalter selbst oder über die Hue App. Bei einem Doppelschalter steuert beispielsweise ein Schalter die Beleuchtung im Wohnzimmer, während der andere die Beleuchtung im Esszimmer steuert. Das kabelgebundene dimmbare Wandschaltermodul ist derzeit für 1-Kanal Schalter verfügbar.

Hinweise zur Kompatibilität

Nicht geeignet für:

Das Mischen verschiedener Lasttypen auf demselben verdrahteten Schalter

Dimmschalter mit Drehmechanismus

Erforderliche Verdrahtung

Ein-/Ausschalter → Nullleiter erforderlich

Dimmschalter → funktioniert mit oder ohne Nullleiter (Nullleiter bevorzugt/Ohne Nullleiter ist das Licht weniger hell und manche LED-Lampen funktionieren unter Umständen nicht richtig, sodass möglicherweise ein Bypass-Kondensator erforderlich ist.)

Dimmverhalten

Wippe → Du kannst Deine Beleuchtung nicht mit der herkömmlichen Methode dimmen. Du kannst die Helligkeit jedoch in der Hue App anpassen und Szenen mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen konfigurieren. So kannst Du das Licht durch Drücken des Schalters dimmen, um die Szenen auszulösen.

Taster → unterstützt Dimmen durch langes Gedrückthalten

Funktioniert nur mit dimmbaren Lampen

Besondere Einrichtungsdetails

Kein Schnellsteckverbinder erforderlich

Ein/Aus-Schalter (1-Kanal) / Dimmschalter (1-Kanal)

o 1x stromführendes Kabel

o 1x Nullleiter

o 1x Drahtleitung

Ein-/Ausschalter (2-Kanal)

o 2x stromführende Kabel

o 1x Nullleiter

o 1x Drahtleitung

Die geeignete Drahtstärke und Streifenlänge für die Reihenklemmen:

- Leiterquerschnitt: Massiv: 0,75 bis 2,5 mm²

- Abisolierlänge des Leiters: 9 ... 10 mm

3. Vergleichsübersicht

Batteriebetriebenes Wandschaltermodul (smarte Lampen) Kabelgebundenes Wandschaltermodul (smarte Lampen) Kabelgebundenes Wandschaltermodul (nicht-smarte Lampen) Unterstützte Beleuchtung Hue und andere smarte zigbee Lampen Hue und andere smarte zigbee Lampen Herkömmliche Lampen* Bridge ist erforderlich Ja Ja Nein. (Eingeschränkte Funktionalitäten ohne Bridge) Weitere Informationen dazu findest Du hier Verdrahtung Kein Nullleiter erforderlich Kabelgebunden, Nullleiter erforderlich Kabelgebundener Ein-/Ausschalter: Nullleiter erforderlich Kabelgebundener Dimmer: kann mit oder ohne Nullleiter verwendet werden (Nullleiter bevorzugt) Stromquelle Batterie (5+ Jahre) Netz Netz Schalterkompatibilität Wippschalter, Kippschalter, Taster-Schalter Szenen-Umschaltung Schalter schaltet durch bis zu 3 zugewiesene Szenen in 3-Sekunden-Intervallen Dimmfunktion Drucktaster lange gedrückt halten; Szenen Drucktaster lange gedrückt halten; Szenen Abhängig von Version und Lampentyp Matter kompatibel Nein, nur über die Bridge Nein, nur über die Bridge Ja (als Licht) Bluetooth Nein Nein Ja (eingeschränkt) Kanäle Nicht anwendbar Nicht anwendbar 1- oder 2-Kanal (ein/aus), 1-Kanal (Dimmer) Abmessungen 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm How-to-Video [LINK] [LINK] 1-Kanal (Dimmer) 1-Kanal (ein/aus) 2-Kanal (ein/aus) Einrichtungsleitfaden [LINK] [LINK] 1-Kanal (Dimmer) 1-Kanal (ein/aus) 2-Kanal (ein/aus) Anwendungshinweise für Installateure [LINK] [LINK] [LINK]

Lastanforderungen:

* Das Ein-/Ausschaltermodul ist kompatibel mit:

· LED-Lichtquellen (bis zu 400 W)

· Glühlampen (bis zu 6A)

· Leuchtstofflampen (bis zu 6 A)

· Elektronischer Abwärtswandler für Kleinspannungs-Glühlampen (bis zu 6A)

Und kann nicht verwendet werden mit Motoren oder Heizungsanlagen

Das dimmbare Wandschaltermodul hingegen ist kompatibel mit:

· HV LED-Lichtquellen (Phasenabschnitt: 5…200W, Phasenabschnitt: 5...20W),

· Glühlampen/HV Halogenlampen (Phasenabschnitt: 20…200W, Phasenabschnitt: 20…150W),

· Elektronischer Abwärtswandler für Kleinspannungs-Glühlampen/Halogenlampen (Phasenabschnitt: 5…200W, Phasenabschnitt: 5…20W)

Und darf nicht mit Leuchtstofflampen, Eisenkern‑Transformatoren für Niedervolt‑Glüh-/Halogenlampen, Motoren oder Heizinstallationen verwendet werden.

4. Vor dem Kauf/Einbau:

Überprüfe, wie Dein Lichtschalter installiert ist, um festzustellen, ob das kabelgebundene Wandschaltermodul mit Deinem verwendeten Lichtschaltertyp ordnungsgemäß funktioniert.

Für Versionen, bei denen ein Nullleiter für die Installation erforderlich ist, empfehlen wir, dass Du Deine Anschlussdose im Voraus überprüfst. Wenn Deine Unterputzdose nicht über einen Nullleiter verfügt, findest Du in manchen Ländern möglicherweise eine weitere Verteilerdose an der Decke, in der ein Nullleiter vorhanden ist.

Kein Nullleiter vorhanden? Wähle dann eine der folgenden Möglichkeiten:

o Für nicht‑smarte Lampen: Verwende einen kabelgebundenen Dimmer, der mit oder ohne Nullleiter funktioniert, oder tausche das Leuchtmittel gegen smarte Hue Lampen aus

o Für smarte Lampen: Verwende einen batteriebetriebenen Schalter oder Dimmer anstelle eines kabelgebundenen.

Achte darauf, dass in Deinem Stromkasten genügend Platz für das kabelgebundene Wandschaltermodul vorhanden ist.

5. Tipps zum Einbau: (für alle Typen)

Sicherungen ausschalten

Sicherstellen, dass der Strom während der Einrichtung keinesfalls wieder eingeschaltet wird

Stromführende Drähte abdecken

Foto der bestehenden Verkabelung aufnehmen

Richte die Verdrahtungspositionen wie im Leitfaden beschrieben aus

Falls ein Kabel in die falsche Klemme am Modul eingesteckt wird, gibt es eine Möglichkeit, das Kabel von der Klemme zu trennen. Führe einen Schraubendreher in den Schlitz ein und drücke leicht, um den Draht zu lösen.

Elektrische Geräte sollten nur von Elektrofachkräften installiert und angeschlossen werden. Örtliche Vorschriften können das Arbeiten an elektrischen Leitungen ohne einen Fachmann verbieten. Wende Dich an Deine örtlichen Behörden oder an einen Elektriker, um Rat einzuholen.

Starte die Hue App, um den QR-Code zu scannen. Diesen findest Du auf dem Produkt und im Handbuch. Befolge dann die dort angezeigte Anleitung zum Einrichten. Dort gibt es auch ein Anleitungsvideo, das die Installation Schritt für Schritt zeigt. Sobald die Kabelinstallation abgeschlossen ist, kannst Du zur Hue App zurückkehren und mit der Konfiguration fortfahren.

6. Welches Produkt solltest Du auswählen?

Wähle das kabelgebundene Wandschaltermodul aus wenn:

Du Hue und andere smarte zigbee Lampen verwendest

verwendest Du eine dauerhafte kabelgebundene Einrichtung bevorzugst, bei der Du später keine Batterie austauschen musst

Wähle das batteriebetriebene Wandschaltermodul aus wenn:

Du Hue und andere smarte zigbee Lampen verwendest

verwendest Du keinen Nullleiter hast

Nullleiter hast Du eine einfachere Installation möchtest

Wähle einen kabelgebundenen Schalter (Ein/Aus oder Dimmer), wenn:

Du nicht-smarte Lampen verwendest und die vorhandenen Lampen und Schalter smart machen möchtest

Du Matter Unterstützung oder ein Bluetooth-Backup möchtest

Du smarte und nicht-smarte Lampen im Hue Ökosystem über eine einzige App nahtlos zusammen steuern möchtest

7. Fehlerbehebung

Wenn das Gerät nicht erreichbar ist oder nicht funktioniert:

Überprüfe die Installationsschritte Stelle sicher, dass die Sicherung vor der Verkabelung ausgeschaltet wurde und nach Abschluss der Einrichtung wieder eingeschaltet wird Überprüfe, ob die Kabel vollständig in den Steckverbindern sitzen Prüfe die Schalteraktivität in der Hue App:

Schau im zugewiesenen Raum oder unter Einstellungen > Geräte > Schalter. Wenn kein Tastendruck angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit der kabellosen Verbindung vor. Überprüfe Integrationen von Drittanbietern:

Vergewissere Dich, dass Hue Einstellungen nicht durch Drittanbieter-Apps oder Partnerintegrationen außer Kraft gesetzt werden. Setze das Gerät in der App zurück:

Setze das Gerät zurück, um es neu zu konfigurieren, ohne es komplett neu in Betrieb zu nehmen. Entferne den Schalter und füge ihn erneut hinzu:

Lösche das Gerät von der Hue Bridge, füge es dann erneut hinzu und richte es wie gewohnt ein. Bestätige den Schaltertyp:

Vergewissere Dich, dass das Gerät auf den richtigen Schaltertyp eingestellt ist (Wippe oder Drucktaste). Ist dies nicht der Fall, lösche es und füge es mit der richtigen Einstellung erneut hinzu.

Nur batteriebetriebener Schalter

Bei geringem Ladestand der Batterie werden in der Hue App Warnmeldungen angezeigt

Versehentlicher Drahtkontakt kann Blinken verursachen – normal während der Einrichtung

Nur kabelgebundener Schalter

Flimmerndes Licht → überprüfe den Lampentyp, die Lastanforderungen und die Kompatibilität

Wenn Du weitere Fragen hast, wende Dich bitte an unseren Kundenservice.