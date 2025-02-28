Quer estejam no pátio da frente ou no interior da sala ou cozinha, as câmaras são o núcleo de qualquer sistema de segurança residencial. O Philips Hue Secure permite-lhe escolher como monitorizar a sua casa em tempo real – assim sendo, utilize este guia para ver qual é a câmara Secure melhor para o seu espaço.
Guia para nossas câmaras de segurança inteligentes
Luz embutida
Pode ser usado no exterior
Pode ser usado com suporte de mesa
Potência
Vídeo 1080p
Visualização em direto
Visão noturna
Conversação bidirecional
Envia alertas de ativados por movimento
Suporta alarmes luminosos¹
Suporta alarmes sonoros
Ver histórico de vídeo²
É necessário Hue Bridge
Monitorize a sua casa em tempo real
Receba alertas enviados diretamente para o seu dispositivo móvel. Veja o que está a acontecer — enquanto está a acontecer — com uma visualização ao vivo nítida e clara. A sua câmara de segurança em casa, mesmo quando você não está.
Faça parecer que você está em casa
De férias? Saiu só por uma noite? De qualquer forma, uma automatização de presença Mimic liga as luzes (e apaga!) automaticamente para dar a ideia de que está em casa.
Obtenha criptografia de ponta a ponta
A sua privacidade é nossa prioridade. Por padrão, todas as câmaras Philips Hue Secure usam criptografia ponta a ponta (E2EE). Todos os vídeos, áudios e instantâneos são criptografados com uma senha que só você possui.
Saiba mais sobre segurança residencial inteligente
Perguntas e respostas
As câmaras de segurança possuem áudio?
Por quanto tempo as câmaras de segurança mantêm as imagens?
¹ Requer uma ponte Philips Hue e pelo menos uma luz Philips Hue (vendida separadamente).
² É necessário um plano Secure (vendido separadamente).
