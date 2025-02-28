Assistência

Guia para nossas câmaras de segurança inteligentes

Quer estejam no pátio da frente ou no interior da sala ou cozinha, as câmaras são o núcleo de qualquer sistema de segurança residencial. O Philips Hue Secure permite-lhe escolher como monitorizar a sua casa em tempo real – assim sendo, utilize este guia para ver qual é a câmara Secure melhor para o seu espaço.

Câmaras de segurança inteligentes

Projetor Philips Hue Secure com câmara

Projetor Philips Hue Secure com câmara
Câmara com fios Secure

Câmara com fios Secure
Câmara com fios Secure com suporte para mesa

Câmara com fios Secure com suporte para mesa
Câmara com bateria Secure

Câmara com bateria Secure
Suporte para mesa Secure

Suporte para mesa Secure
Cabo de baixa tensão para câmara Secure de 3 m | Philips Hue

Cabo de baixa tensão para câmara Secure de 3 m | Philips Hue
Cabo antiqueda Secure

Cabo antiqueda Secure
Montagem da câmara Secure com um espigão de chão

Montagem da câmara Secure com um espigão de chão
Hue Bridge

Hue Bridge
Sensor de contacto Secure

Sensor de contacto Secure
Kit inicial Secure com câmara

Kit inicial Secure com câmara
Fonte de iluminação de 40 W externa

Fonte de iluminação de 40 W externa
Luzes. Câmara. Segurança.

A mais recente adição à nossa gama de câmaras de segurança doméstica inteligentes, a câmara Secure com projetor combina o melhor da Philips Hue Secure num único equipamento.

Compare câmaras de segurança inteligentes

Segurança com fios

Bateria de segurança

Projetor

Luz embutida

Pode ser usado no exterior

Pode ser usado com suporte de mesa

Potência

Ligação à tomada
Bateria recarregável
Fios para eletricidade

Vídeo 1080p

Visualização em direto

Visão noturna

Conversação bidirecional

Envia alertas de ativados por movimento

Suporta alarmes luminosos¹

Suporta alarmes sonoros

Ver histórico de vídeo²

É necessário Hue Bridge

Monitorize a sua casa em tempo real​

Receba alertas enviados diretamente para o seu dispositivo móvel. Veja o que está a acontecer — enquanto está a acontecer — com uma visualização ao vivo nítida e clara. A sua câmara de segurança em casa, mesmo quando você não está.

Faça parecer que você está em casa

De férias? Saiu só por uma noite? De qualquer forma, uma automatização de presença Mimic liga as luzes (e apaga!) automaticamente para dar a ideia de que está em casa.

Obtenha criptografia de ponta a ponta

A sua privacidade é nossa prioridade. Por padrão, todas as câmaras Philips Hue Secure usam criptografia ponta a ponta (E2EE). Todos os vídeos, áudios e instantâneos são criptografados com uma senha que só você possui.

Saiba mais sobre segurança residencial inteligente

Explore o Philips Hue Secure

Explore o Centro de segurança

Obter suporte

Perguntas e respostas

As câmaras de segurança possuem áudio?

Por quanto tempo as câmaras de segurança mantêm as imagens?

¹ Requer uma ponte Philips Hue e pelo menos uma luz Philips Hue (vendida separadamente).
² É necessário um plano Secure (vendido separadamente).

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho