Fie că se află afară, pe terasa din față, fie în interior, în sufragerie sau în bucătărie, camerele sunt nucleul oricărui sistem de securitate a casei. Philips Hue Secure vă permite să alegeți cum să vă monitorizați casa în timp real - așa că utilizați acest ghid pentru a vedea care cameră Secure este cea mai bună pentru spațiul dvs.
Ghid pentru camerele noastre inteligente de securitate
Cumpărați camere Philips Hue Secure
Comparați camerele de securitate inteligente
Lumină încorporată
Poate fi folosit în aer liber
Poate fi folosit cu suport de birou
Putere
Video 1080p
Vizualizare live
Vedere nocturnă
Discuție în două sensuri
Trimite alerte activate la mișcare
Compatibilitate cu alarme luminoase¹
Suporta alarme sonore
Vizualizați istoricul video²
Necesită Bridge
Monitorizați-vă casa în timp real
Primiți alerte trimise direct pe dispozitivul dvs. mobil. Vedeți ce se întâmplă – atunci când se întâmplă – având o imagine live clară și bine conturată. Camera dvs. Secure este acasă, astfel încât dvs. nu trebuie să fiți acolo.
Fă să pară că ești acasă
Sunteți în vacanță? Ieșiți în oraș într-o seară? Oriunde ați fi, un sistem de detectare automată a prezenței Mimic aprinde luminile (și le stinge!) automat pentru a face să pară că sunteți acasă.
Obțineți criptare end-to-end
Confidențialitatea dvs. este prioritatea noastră. În mod implicit, fiecare cameră Philips Hue Secure folosește criptare integrală (E2EE). Toate videoclipurile, înregistrările audio și instantaneele sunt criptate cu o frază de acces pe care o aveți numai dvs.
Aflați mai multe despre securitatea casei inteligente
Întrebări și răspunsuri
Camerele de securitate au audio?
Cât timp păstrează imaginile camerele de securitate?
¹ Necesită un Philips Hue Bridge și cel puțin o lampă Philips Hue (se vinde separat).
² Necesită un plan Secure (vândut separat).
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.