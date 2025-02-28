Fie că se află afară, pe terasa din față, fie în interior, în sufragerie sau în bucătărie, camerele sunt nucleul oricărui sistem de securitate a casei. Philips Hue Secure vă permite să alegeți cum să vă monitorizați casa în timp real - așa că utilizați acest ghid pentru a vedea care cameră Secure este cea mai bună pentru spațiul dvs.