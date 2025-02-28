Asistență

Fie că se află afară, pe terasa din față, fie în interior, în sufragerie sau în bucătărie, camerele sunt nucleul oricărui sistem de securitate a casei. Philips Hue Secure vă permite să alegeți cum să vă monitorizați casa în timp real - așa că utilizați acest ghid pentru a vedea care cameră Secure este cea mai bună pentru spațiul dvs.

Camere inteligente de securitate

Cameră reflector Philips Hue Secure

Cameră reflector Philips Hue Secure
Cameră Secure cu cablu

Cameră Secure cu cablu
Cameră Secure cu cablu cu suport de birou

Cameră Secure cu cablu cu suport de birou
Cameră baterie Secure

Cameră baterie Secure
Suport de birou Secure

Suport de birou Secure
Cablu de joasă tensiune cameră Secure 3 m | Philips Hue

Cablu de joasă tensiune cameră Secure 3 m | Philips Hue
Cablu Secure împotriva căderii

Cablu Secure împotriva căderii
Suport pentru camera Secure cu pivot pentru sol

Suport pentru camera Secure cu pivot pentru sol
Hue Bridge

Hue Bridge
Senzor contact Secure

Senzor contact Secure
Kit Secure de bază cu cameră

Kit Secure de bază cu cameră
Sursă de alimentare de 40 W pentru exterior

Sursă de alimentare de 40 W pentru exterior
Lumini. Camera. Securizează.

Lumini. Camera. Securizează.

Cea mai recentă adăugare la gama noastră de camere inteligente de securitate pentru locuințe, camera cu reflectoare Secure combină cele mai bune părți ale Philips Hue Secure într-un singur dispozitiv.

Comparați camerele de securitate inteligente

Racordat pentru securitate

Baterie Secure

Reflector

Lumină încorporată

Poate fi folosit în aer liber

Poate fi folosit cu suport de birou

Putere

Se conectează la priză
Baterie reincarcabila
Se racordează la rețeaua electrică

Video 1080p

Vizualizare live

Vedere nocturnă

Discuție în două sensuri

Trimite alerte activate la mișcare

Compatibilitate cu alarme luminoase¹

Suporta alarme sonore

Vizualizați istoricul video²

Necesită Bridge

Monitorizați-vă casa în timp real

Monitorizați-vă casa în timp real

Primiți alerte trimise direct pe dispozitivul dvs. mobil. Vedeți ce se întâmplă – atunci când se întâmplă – având o imagine live clară și bine conturată. Camera dvs. Secure este acasă, astfel încât dvs. nu trebuie să fiți acolo.

Fă să pară că ești acasă

Fă să pară că ești acasă

Sunteți în vacanță? Ieșiți în oraș într-o seară? Oriunde ați fi, un sistem de detectare automată a prezenței Mimic aprinde luminile (și le stinge!) automat pentru a face să pară că sunteți acasă.

Obțineți criptare end-to-end

Obțineți criptare end-to-end

Confidențialitatea dvs. este prioritatea noastră. În mod implicit, fiecare cameră Philips Hue Secure folosește criptare integrală (E2EE). Toate videoclipurile, înregistrările audio și instantaneele sunt criptate cu o frază de acces pe care o aveți numai dvs.

Aflați mai multe despre securitatea casei inteligente

Explorați Philips Hue Secure

Explorați Philips Hue Secure

Explorați Centrul de securitate

Explorați Centrul de securitate

Obțineți asistență

Obțineți asistență

¹ Necesită un Philips Hue Bridge și cel puțin o lampă Philips Hue (se vinde separat).
² Necesită un plan Secure (vândut separat).

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate