Philips Hue akıllıdır ve bu, bir akıllı aydınlatma merkezine ihtiyaç duymadan temel bazı özellikleri Bluetooth kurulumuyla kullanabileceğiniz anlamına gelir. Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Hue Bridge ve Bluetooth özelliklerini keşfedin
Bluetooth ile temel akıllı aydınlatma özelliklerine sahip olun
Rutinler ve zamanlayıcılar ayarlayın
Philips Hue uygulamasındaki Rutin sekmesi, zamanlayıcının kapanması veya ışıkların belirli bir ayara gelmesi gibi otomatik olarak gerçekleşen şeyleri planlamanıza olanak tanır.
Akıllı aksesuarlar kullanın
Uygulamada bir dokunuşla Bluetooth kurulumunuza bir Philips Hue dimmer switch veya smart plug ekleyin. Işıklarınızı nasıl kontrol edeceğinizi siz seçin!
Sesle kontrol özelliğine sahip olun
Amazon Alexa veya Google Asistan ile "hands-free" yardımı alın. Sadece kelimeyi söyleyin, ışıklarınız cevap verecektir.
Alanınızı ruh halinize göre düzenleyin
İster kendinizi Tokyo şehrinin sokaklarına taşıyın, ister tropikal alacakaranlığın odayı bir sahil hissiyle donatmasına izin verin, Philips Hue Bluetooth ışıkları, alanınızı ruh halinize uygun hale getiren, özel tasarım sahnelerden oluşan eksiksiz bir galeriye erişmenizi sağlar.
Philips Hue Bridge ile her şeye sahip olun
Akıllı aydınlatma özelliklerinin tamamı parmaklarınızın ucunda! Kurulumunuza bir Hue Bridge eklemek yalnızca birkaç dakikanızı alır ve Philips Hue deneyiminizi geliştirir.
Özellikleri karşılaştırın
Aralık
Zamanlayıcılar
Kablosuz kısma
Otomatik ışık kontrolü
Sesle kontrol
Aksesuar ekleyin
Aksesuarları özelleştirin
Dış mekan ışıkları ekleyin
Ev dışından kontrol
Işıkları Odaya/Bölgeye göre sıralayın
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.