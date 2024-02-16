Destek

Bluetooth ile temel akıllı aydınlatma özelliklerine sahip olun

Philips Hue akıllıdır ve bu, bir akıllı aydınlatma merkezine ihtiyaç duymadan temel bazı özellikleri Bluetooth kurulumuyla kullanabileceğiniz anlamına gelir. Daha fazlasını mı arıyorsunuz? Hue Bridge ve Bluetooth özelliklerini keşfedin

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Rutinler ve zamanlayıcılar ayarlayın

Philips Hue uygulamasındaki Rutin sekmesi, zamanlayıcının kapanması veya ışıkların belirli bir ayara gelmesi gibi otomatik olarak gerçekleşen şeyleri planlamanıza olanak tanır.

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Akıllı aksesuarlar kullanın

Uygulamada bir dokunuşla Bluetooth kurulumunuza bir Philips Hue dimmer switch veya smart plug ekleyin. Işıklarınızı nasıl kontrol edeceğinizi siz seçin!

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Sesle kontrol özelliğine sahip olun

Amazon Alexa veya Google Asistan ile "hands-free" yardımı alın. Sadece kelimeyi söyleyin, ışıklarınız cevap verecektir.

Sesle kontrolü keşfedin

Ruh halinize göre ayarlayın

Alanınızı ruh halinize göre düzenleyin

İster kendinizi Tokyo şehrinin sokaklarına taşıyın, ister tropikal alacakaranlığın odayı bir sahil hissiyle donatmasına izin verin, Philips Hue Bluetooth ışıkları, alanınızı ruh halinize uygun hale getiren, özel tasarım sahnelerden oluşan eksiksiz bir galeriye erişmenizi sağlar.

İlham alın

Tam akıllı aydınlatma özellikleri paketini edinin

Philips Hue Bridge ile her şeye sahip olun

Akıllı aydınlatma özelliklerinin tamamı parmaklarınızın ucunda! Kurulumunuza bir Hue Bridge eklemek yalnızca birkaç dakikanızı alır ve Philips Hue deneyiminizi geliştirir. 

Hue Bridge satın alın Nasıl çalıştığını görün

Özellikleri karşılaştırın

Bluetooth

Hue Bridge ekledikten sonra

Aralık

1 oda
Tüm ev

Zamanlayıcılar

Kablosuz kısma

Otomatik ışık kontrolü

Sesle kontrol

Amazon Alexa, Google Asistan
Amazon Alexa, Google Asistan, Siri ve Apple Home

Aksesuar ekleyin

Dimmer switch, smart plug
Tüm aksesuarlar

Aksesuarları özelleştirin

Dış mekan ışıkları ekleyin

Ev dışından kontrol

Işıkları Odaya/Bölgeye göre sıralayın

Daha fazla bilgi

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin