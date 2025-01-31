Oyun oynama ekipmanlarınızı toplayın ve karakterinizin dünyasına adım atmaya hazırlanın.
Işıkla oyununuzu üst seviyeye taşıyın
PC ile senkronize edin
İhtiyacınız olanlar
Renkli ışıklar
Herhangi bir Philips Hue White and color ambiance ışığı (ampuller, lambalar ve lightstrip'ler), Hue uygulamasındaki bir Eğlence alanına eklenebilir.
Hue Bridge
Akıllı aydınlatma sisteminizin kalbi olan Hue Bridge, Hue Sync dahil olmak üzere eksiksiz akıllı aydınlatma özellikleri paketinin kilidini açar.
Yeni!
PC İçin Hue Play gradient lightstrip
PC için Hue Play gradient lightstrip, kusursuz bir ışık gradyanı oluşturmak üzere parlak renkleri bir araya getirir. Tek ve üçlü monitör kurulumları için üç boyutta mevcuttur.
En iyi seçimler
Hue Sync bir takım sporudur ve bunlar MVP'lerdir.
Play ışık çubukları
Yatırın veya ayağa kaldırın; nasıl konumlandırdığınız önemli değil. Play ışık çubukları bir Eğlence alanına ekleyebileceğiniz mükemmel ilavelerdir.
Signe lambası
Uzun ve ince olan bu zemin ve masa lambaları, duvarı renkli ışıkla kaplar. En iyi efektler için oyun oynama kurulumunuzun yanına yerleştirin!
Taşınabilir ışık Go
Ekrana tepki veren renkli ışık için surround aydınlatma kurulumunuzun her iki tarafına bir Go taşınabilir ışık ekleyin.
Deneyimi özelleştirin
Yoğunluğu ayarlayın
Oynattığınız veya izlediğiniz içeriğin türüne (veya ruh halinize) bağlı olarak ışıklarınızın senkronizasyonunun parlaklığını ve hızını ayarlayın.1
Bir sahne ayarlayın
Biraz arka plan aydınlatmasına mı ihtiyacınız var? Senkronizasyon yapmadığınızda mükemmel atmosfer oluşturmak için önceden ayarlanmış ışık sahnelerini kullanın.
Size özel hale getirin
Klavye kısayolları oluşturun, görüntüleme tercihlerini ayarlayın, her oyun için belirli ayarları seçin ve daha fazlasını yapın.
İş ortaklarımızla kurulumunuzu genişletin
"Nasıl Yapılır" videoları
Siz ve Hue
Kendinize biraz ilham almak için bu gerçek hayattaki oyun oynama kurulumlarına göz atın!
Hue Entertainment'ı tanıyın
Hue akıllı ışıklarınızın senkronize edilmesi hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Sizi doğru bölüme yönlendireceğiz.
¹ DRM korumalı içerikle çalışmaz.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.