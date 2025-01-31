Destek

Işıkla oyununuzu üst seviyeye taşıyın

PC ile senkronize edin

İhtiyacınız olanlar

Oyun oynama ekipmanlarınızı toplayın ve karakterinizin dünyasına adım atmaya hazırlanın.

Tek monitörlü PC oyun oynama kurulumu ve onu çevreleyen renkli akıllı ışıklar

Renkli ışıklar

Herhangi bir Philips Hue White and color ambiance ışığı (ampuller, lambalar ve lightstrip'ler), Hue uygulamasındaki bir Eğlence alanına eklenebilir. 

Renkli ışıklar satın alın
Duvarda asılı Hue Bridge

Hue Bridge

Akıllı aydınlatma sisteminizin kalbi olan Hue Bridge, Hue Sync dahil olmak üzere eksiksiz akıllı aydınlatma özellikleri paketinin kilidini açar.

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Ekran açıkken ve senkronizasyon ayarlarını gösteren Hue Sync masaüstü uygulaması ile izleyin

Hue Sync masaüstü uygulaması

Hem Mac OS hem de Windows için ücretsiz indirilebilen Hue Sync masaüstü uygulaması, oyun oynama kurulumunuza surround aydınlatma getiriyor

App Store'dan indirin

Mac Big Sur ve üzeri

Windows Store'dan indirin

Windows 10 ve üzeri

Hue Sync yalnızca masaüstüne indirilebilir

Monitörün arkasına renkli akıllı ışıklar takılı bir bilgisayarda oyun oynayan kadın

Yeni!

PC İçin Hue Play gradient lightstrip

PC için Hue Play gradient lightstrip, kusursuz bir ışık gradyanı oluşturmak üzere parlak renkleri bir araya getirir. Tek ve üçlü monitör kurulumları için üç boyutta mevcuttur.

Hue Play gradient lightstrip satın alın

En iyi seçimler

Hue Sync bir takım sporudur ve bunlar MVP'lerdir. 

Play ışık çubukları

Play ışık çubukları

Yatırın veya ayağa kaldırın; nasıl konumlandırdığınız önemli değil. Play ışık çubukları bir Eğlence alanına ekleyebileceğiniz mükemmel ilavelerdir.

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Signe lambası

Signe lambası

Uzun ve ince olan bu zemin ve masa lambaları, duvarı renkli ışıkla kaplar. En iyi efektler için oyun oynama kurulumunuzun yanına yerleştirin!

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Taşınabilir ışık Go

Taşınabilir ışık Go

Ekrana tepki veren renkli ışık için surround aydınlatma kurulumunuzun her iki tarafına bir Go taşınabilir ışık ekleyin.

Go satın alın
Hue Sync masaüstü uygulaması ekranı

Deneyimi özelleştirin

Yoğunluğu ayarlayın
Oynattığınız veya izlediğiniz içeriğin türüne (veya ruh halinize) bağlı olarak ışıklarınızın senkronizasyonunun parlaklığını ve hızını ayarlayın.1

Bir sahne ayarlayın
Biraz arka plan aydınlatmasına mı ihtiyacınız var? Senkronizasyon yapmadığınızda mükemmel atmosfer oluşturmak için önceden ayarlanmış ışık sahnelerini kullanın.

Size özel hale getirin
Klavye kısayolları oluşturun, görüntüleme tercihlerini ayarlayın, her oyun için belirli ayarları seçin ve daha fazlasını yapın.

İş ortaklarımızla kurulumunuzu genişletin

Razer'ı bağlayın

Razer'ı bağlayın

Oyun oynama kurulumunuzun her köşesini aydınlatın! Tamamen sürükleyici bir oyun deneyimi için Razer'ın Synapse aracını ve Razer Chroma aksesuarlarını (fare, klavye ve hatta fare altlığı) bağlayın.

Razer'ı keşfedin

"Nasıl Yapılır" videoları

Siz ve Hue

Kendinize biraz ilham almak için bu gerçek hayattaki oyun oynama kurulumlarına göz atın!

Arkaya takılı Hue Play gradient lightstrip ile üç monitörle arkadan oyun oynama kurulumu
Hue Play gradient lightstrip takılı olarak arkadan bilgisayar monitörü
Pembe, turuncu ve mavi renkte yanan üç monitörlü oyun oynama kurulumu
Oyun sandalyesi ve masası olan pembe ve mavi ışıklı oda

Hue Entertainment'ı tanıyın

Hue akıllı ışıklarınızın senkronize edilmesi hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Sizi doğru bölüme yönlendireceğiz.

Hue Eğlence

Hue Eğlence

Daha fazla bilgi
Ev sinema salonuyla senkronize edin

Ev sinema salonuyla senkronize edin

Daha fazla bilgi
Destek

Destek

Daha fazla bilgi

¹ DRM korumalı içerikle çalışmaz.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin