Deneyimi özelleştirin

Yoğunluğu ayarlayın

Oynattığınız veya izlediğiniz içeriğin türüne (veya ruh halinize) bağlı olarak ışıklarınızın senkronizasyonunun parlaklığını ve hızını ayarlayın.1

Bir sahne ayarlayın

Biraz arka plan aydınlatmasına mı ihtiyacınız var? Senkronizasyon yapmadığınızda mükemmel atmosfer oluşturmak için önceden ayarlanmış ışık sahnelerini kullanın.

Size özel hale getirin

Klavye kısayolları oluşturun, görüntüleme tercihlerini ayarlayın, her oyun için belirli ayarları seçin ve daha fazlasını yapın.