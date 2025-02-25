Işıkları TV ile senkronize edin

Çevre aydınlatması
Dim edilir ve ardından parlaklaşırlar. Kırmızıdan turkuaza, pembeye ve daha fazlasına dönüşüyorlar; hepsi ekranla mükemmel bir senkronizasyon içinde.
Tüm ekranın anında analizi, son derece doğru renk senaryoları üretir.
Işıklar Wi-Fi'nizden bağımsız bir ağ üzerinden iletişim kurar, bu nedenle herhangi bir gecikme yaşanmaz.
Onları Hue uygulamasında gerçek hayattaki konumlarına karşılık gelecek şekilde sanal bir odaya yerleştirin.
Kişiselleştirilmiş bir deneyim için ışıklarınızın yoğunluğunu ve parlaklığını ayarlayın.
Hue, TV'nizdeki içeriği ışıklarınıza yönelik talimatlara dönüştürmek için birkaç yöntem kullanır. Kurulumunuza en uygun olanı seçin.
Senkronizasyon kutusu 4K
60 Hz'de 4K'ya kadar destekleyen orijinal senkronizasyon kutusu.
Set üstü kutu, medya oynatıcılar ve daha birçok farklı medya tercihiniz için HDMI bağlantı noktalarına sahiptir.
8K TV'ler için
En yüksek kalitede görüntülere, en yüksek kalitede ışık deneyimiyle ulaşın. 60 Hz'de 8K'yı destekler.
Başlamak için olmazsa olmazlar şunlardır.
Bu akıllı hub, Hue Sync'i etkinleştirmenin yanı sıra tüm gelişmiş özelliklerimize erişmenizi sağlar.
Senkronizasyonu nasıl seçerseniz seçin, kurulumu yapmak için Hue uygulamasını kullanacaksınız.
Lightstrip'ler, lambalar ve daha fazlası dahil olmak üzere 10 adede kadar Hue White and Color Ambiance ışığı kullanın.
Çevre aydınlatması gösterisindeki iki yıldızımız.
Özellikle ekranın arkası için tasarlanan bu ışık şeridi, 55, 65 ve 75 inç televizyonlar için olmak üzere üç boyutta geliyor.
Renkli ışık gradyanını doğrudan ekranın altına yerleştirerek TV arka aydınlatma efektini tamamlayın.
Bunu tüm odayı kapsayan bir deneyime dönüştürün. Işıklar ne kadar çok olursa o kadar iyi (elbette).
Zarif tasarım, ince form ve kendine hayran bırakan bir ışık gradyanı.
Bunları dik tutun, düz bir şekilde koyun, istediğiniz yere monte edin.
Taşınabilir, güçlü... ve oldukça da sevimli! Adından da anlaşılacağı gibi: Bu ışık her yere gider.
Senkronizasyon kutusu 4KMağaza
HDMI senkronizasyon kutusu 8KMağaza
TV uygulamasını senkronize etDaha fazla bilgi
4K'yı destekler
8K'yı destekler
HDMI 2.1'i destekler
eARC'ı destekler
Ekran yenileme hızı
Şunlarla çalışır
HDMI bağlantılı içeriği senkronize eder
Akıllı TV uygulamalarındaki içeriği senkronize eder
*webOS24 veya üstü özellikte 2024 ve daha yeni LG TV modellerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi
Philips Hue akıllı ışıklarınızı senkronize etme hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?
2 webOS24 veya üstü özellikte 2024 ve daha yeni LG TV modellerinde kullanılabilir. TV'niz Hue Sync TV uygulamasını destekliyorsa Uygulamalar içinde aradığınızda görüntülenecektir. Alternatif olarak, televizyon modelinizin ürün özelliklerini www.lg.com adresinden kontrol edebilirsiniz.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.