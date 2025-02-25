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Çevre aydınlatması

Işıkları TV ile senkronize edin

 

 

Üstün TV ışık senkronizasyonu

Dim edilir ve ardından parlaklaşırlar. Kırmızıdan turkuaza, pembeye ve daha fazlasına dönüşüyorlar; hepsi ekranla mükemmel bir senkronizasyon içinde.

 

 

1'e 1 renk eşleştirme

Tüm ekranın anında analizi, son derece doğru renk senaryoları üretir.

Yıldırım hızında yanıt

Işıklar Wi-Fi'nizden bağımsız bir ağ üzerinden iletişim kurar, bu nedenle herhangi bir gecikme yaşanmaz.

10 adede kadar ışık

Onları Hue uygulamasında gerçek hayattaki konumlarına karşılık gelecek şekilde sanal bir odaya yerleştirin.

Deneyimi kişileştirin

Kişiselleştirilmiş bir deneyim için ışıklarınızın yoğunluğunu ve parlaklığını ayarlayın.

Senkronizasyonu nasıl yapacaksınız?

Hue, TV'nizdeki içeriği ışıklarınıza yönelik talimatlara dönüştürmek için birkaç yöntem kullanır. Kurulumunuza en uygun olanı seçin.

 

 

Beyaz arka plan üzerinde Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Senkronizasyon kutusu 4K

4K TV'ler için

60 Hz'de 4K'ya kadar destekleyen orijinal senkronizasyon kutusu.
Set üstü kutu, medya oynatıcılar ve daha birçok farklı medya tercihiniz için HDMI bağlantı noktalarına sahiptir.

Hue sync box 4K satın alın
Philips Hue Play HDMI senkronizasyon kutusu 4K'nın yakın çekimi

8K TV'ler için

Hue sync box 8K

En yüksek kalitede görüntülere, en yüksek kalitede ışık deneyimiyle ulaşın. 60 Hz'de 8K'yı destekler.

Hue sync box 8K satın alın
TV arka aydınlatmasıyla Hue Sync TV uygulamasını görüntüleyen TV

TV uygulamasını senkronize et

Uyumlu LG TV'ler

En yeni LG modelleriyle uyumlu olan bu yerel TV uygulaması, yerleşik akıllı TV uygulamaları dahil olmak üzere, ışıklarınızı ekrandaki tüm içeriklerle senkronize eder.

Sync TV uygulamasını keşfedin

 

 

Senkronizasyon seçeneklerini karşılaştırın

Senkronize etmeniz gereken başka neler var?

Başlamak için olmazsa olmazlar şunlardır.

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Bu akıllı hub, Hue Sync'i etkinleştirmenin yanı sıra tüm gelişmiş özelliklerimize erişmenizi sağlar.

Hue Bridge satın alın
Hue uygulaması

Hue uygulaması

Senkronizasyonu nasıl seçerseniz seçin, kurulumu yapmak için Hue uygulamasını kullanacaksınız.

Uygulamayı keşfedin
Renkli ışıklar

Renkli ışıklar

Lightstrip'ler, lambalar ve daha fazlası dahil olmak üzere 10 adede kadar Hue White and Color Ambiance ışığı kullanın.

Mağaza ışıkları

TV arka aydınlatması için en iyisi

Çevre aydınlatması gösterisindeki iki yıldızımız.

TV arka aydınlatması için televizyonun arkasına takılı Hue Play gradient lightstrip

Hue Play lightstrip

Özellikle ekranın arkası için tasarlanan bu ışık şeridi, 55, 65 ve 75 inç televizyonlar için olmak üzere üç boyutta geliyor.

Hue Play lightstrip satın alın
Oturma odasında TV önündeki Hue Play gradient light tube

Play ışık tüpü

Renkli ışık gradyanını doğrudan ekranın altına yerleştirerek TV arka aydınlatma efektini tamamlayın.

Hue Play light tube satın alın

Çevresel aydınlatma için en iyisi

Bunu tüm odayı kapsayan bir deneyime dönüştürün. Işıklar ne kadar çok olursa o kadar iyi (elbette).

Signe lambader

Signe lambader

Zarif tasarım, ince form ve kendine hayran bırakan bir ışık gradyanı.

Signe satın alın
Play ışık çubukları

Play ışık çubukları

Bunları dik tutun, düz bir şekilde koyun, istediğiniz yere monte edin.

Hue Play ışık çubuğu satın alın
Hue Go vurgu ışığı

Hue Go vurgu ışığı

Taşınabilir, güçlü... ve oldukça da sevimli! Adından da anlaşılacağı gibi: Bu ışık her yere gider.

Go satın alın

Işık senkronizasyon seçeneklerini karşılaştırın

Senkronizasyon kutusu 4K

Mağaza

HDMI senkronizasyon kutusu 8K

Mağaza

TV uygulamasını senkronize et

Daha fazla bilgi

4K'yı destekler

8K'yı destekler

HDMI 2.1'i destekler

eARC'ı destekler

Ekran yenileme hızı

60 Hz'de 4K, 120 Hz'de 1440p
60 Hz'de 8K, 120 Hz'de 4K
60 Hz'de 8K, 60 Hz'de 4K, 120 Hz'de 4K, 120 Hz'de 1440p

Şunlarla çalışır

4K'ya kadar tüm TV'ler
Tüm TV'ler
Uyumlu LG TV'ler*

HDMI bağlantılı içeriği senkronize eder

Akıllı TV uygulamalarındaki içeriği senkronize eder

*webOS24 veya üstü özellikte 2024 ve daha yeni LG TV modellerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi

Sorular ve yanıtlar

Hue Sync nasıl çalışır?

Hangi Philips Hue ürünlerini Eğlence özelliğiyle kullanabilirim?

Akıllı ışıklarımı Philips Hue Play HDMI sync box ile senkronize etmek için nelere ihtiyacım var?

Eğlence alanı kurmanın en iyi yolu nedir?

Netflix'i Hue Sync ile nasıl izleyebilirim?

Hue Entertainment'ı tanıyın

Philips Hue akıllı ışıklarınızı senkronize etme hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?

Müzikle birlikte Hue sync

Müzikle senkronize edin

Işıklarınızı nasıl senkronize edeceğinize, neye ihtiyacınız olacağına ve daha fazlasına ilişkin genel bir bakış edinin.
Bilgisayarla senkronize edin

Bilgisayarla senkronize edin

Aksiyonun bir parçası olan ışıklarla karakterinizin dünyasının bir parçası olun.
Philips Hue uygulamaları

Philips Hue uygulamaları

Işıklarınızı senkronize etmenizi sağlayan uygulamaları keşfedin.

2 webOS24 veya üstü özellikte 2024 ve daha yeni LG TV modellerinde kullanılabilir. TV'niz Hue Sync TV uygulamasını destekliyorsa Uygulamalar içinde aradığınızda görüntülenecektir. Alternatif olarak, televizyon modelinizin ürün özelliklerini www.lg.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin