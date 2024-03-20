*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Philips Hue hizmet durumu
All Philips Hue services are up and running
Enjoy your lights!
Partial Outage
Philips Hue or one of its partners is currently experiencing a partial outage. You may not be able to <...> please keep using the current version. We're working on resolving this issue as fast as possible!
Major outage
Philips Hue or one of its partners is currently experiencing a major outage. You may not be able to <insert text>. We're working on resolving this issue as fast as possible!
Sık sorulan sorular
Hizmet kesintisi olması durumunda burada ne tür bilgiler bulacağım?
Hizmet kesintisi olması durumunda burada ne tür bilgiler bulacağım?
Kısmi veya büyük kesinti arasındaki fark nedir?
Kısmi veya büyük kesinti arasındaki fark nedir?
Sorun yaşamama rağmen bu sayfada tüm hizmetlerin çalışır durumda olduğu yazıyorsa ne yapmalıyım?
Sorun yaşamama rağmen bu sayfada tüm hizmetlerin çalışır durumda olduğu yazıyorsa ne yapmalıyım?
Kısmi veya büyük kesintilerin giderilmesi ne kadar sürer?
Kısmi veya büyük kesintilerin giderilmesi ne kadar sürer?
Bir kesintinin giderildiğini nasıl öğrenebilirim?
Bir kesintinin giderildiğini nasıl öğrenebilirim?
Donanım ve bağlantı
Ampuller veya Hue Bridge gibi donanımlar hakkında yardım alın ya da bağlantı sorunlarını giderin.
Uygulamalar ve yazılım
Philips Hue mobil ve masaüstü uygulamaları hakkında bilgi edinin.
Philips Hue ile çalışır
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