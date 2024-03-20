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Philips Hue hizmet durumu

All Philips Hue services are up and running

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Partial Outage

Philips Hue or one of its partners is currently experiencing a partial outage. You may not be able to <...> please keep using the current version. We're working on resolving this issue as fast as possible!

Major outage

Philips Hue or one of its partners is currently experiencing a major outage. You may not be able to <insert text>. We're working on resolving this issue as fast as possible!

Sık sorulan sorular

Hizmet kesintisi olması durumunda burada ne tür bilgiler bulacağım?

Kısmi veya büyük kesinti arasındaki fark nedir?

Sorun yaşamama rağmen bu sayfada tüm hizmetlerin çalışır durumda olduğu yazıyorsa ne yapmalıyım?

Kısmi veya büyük kesintilerin giderilmesi ne kadar sürer?

Bir kesintinin giderildiğini nasıl öğrenebilirim?

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Donanım ve bağlantı

Donanım ve bağlantı

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Uygulamalar ve yazılım

Uygulamalar ve yazılım

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Philips Hue ile çalışır

Philips Hue ile çalışır

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*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin