doğal Işık

Lambalar ve Armatürler

Doğru hissettiren doğal ışık

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Hue Bridge ile akıllı kontrol
İç mekan ve dış mekan için mevcuttur
Işık kaynağı dahildir

Hue Lambalar ve Armatürler

Philips Hue Play ışık çubuğu

Philips Hue Play ışık çubuğu

Medyanızı en harika şekilde tamamlayacak Play ışık çubuğu ile eksiksiz, renkli akıllı ışık deneyimi edinin.

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Masa lambaları

Masa lambaları

Duvar aplikleri

Duvar aplikleri

Spot lambalar

Spot lambalar

Lambaderler

Lambaderler

Yol lambaları

Yol lambaları

Tavan lambaları

Tavan lambaları

Askı lambalar

Askı lambalar

Gömme lambalar

Gömme lambalar

Hue ile güzel evler

Hue ile güzel evler

Friends of Hue aydınlatma

Hue akıllı aydınlatma

Akıllı aydınlatma seçkin tasarımla buluşuyor

Evinizin dekorasyonunda daha üstün ışık tasarımı seçeneği. Friends of Hue logosu, ürünün Hue ile çalıştığını gösterir.

Ortak ürünler, yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur.

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