Evinizin dekorasyonunda daha üstün ışık tasarımı seçeneği. Friends of Hue logosu, ürünün Hue ile çalıştığını gösterir.
Ortak ürünler, yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur.
Hue Bridge ile akıllı kontrol
İç mekan ve dış mekan için mevcuttur
Işık kaynağı dahildir
Hue Lambalar ve Armatürler
Philips Hue Play ışık çubuğu
Medyanızı en harika şekilde tamamlayacak Play ışık çubuğu ile eksiksiz, renkli akıllı ışık deneyimi edinin.
Hue ile güzel evler
Friends of Hue aydınlatma
Akıllı aydınlatma seçkin tasarımla buluşuyor
Evinizin dekorasyonunda daha üstün ışık tasarımı seçeneği. Friends of Hue logosu, ürünün Hue ile çalıştığını gösterir.