Philips Hue Yılbaşı uygulaması

Renkli yılbaşı şarkıları

Akıllı ışıkla yılbaşını büyülü hale getirin! Philips Hue + Spotify ile en sevdiğiniz tatil şarkıları etrafınızdaki ışıklarda hayat buluyor. Ağacı budarken veya arka planda çalan en sevdiğiniz şarkılarla yılbaşı yemeğinin tadını çıkarırken eski geleneklerinize yeni bir soluk getirebilirsiniz.

Philips Hue + Spotify'ı keşfedin

Yeni yılbaşı süsleri

Evinizi bir kış harikalar diyarına dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Rahat bir yılbaşı için tam da istediğiniz atmosferi yaratmanıza yardımcı olacak ve saniyeler içinde hazırlanabilecek en iyi seçimlerden bazılarına göz atın.

Noel ağacınızı akıllı hale getirin

Altında emeklemek zorunda kalmadan yılbaşı ağacınızdaki ışıkları kontrol etmek ister misiniz? Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla açıp kapatmanıza olanak tanıyan bu kullanışlı smart plug'ı kullanın.

Dekorunuzu ön plana çıkarın

Sofistike ve şık Iris masa lambası, en sevdiğiniz yılbaşı süslerini ön plana çıkarabilir. Duvara doğru açılı bir şekilde yerleştirip ışığın yansıttığı renkleri izleyin.

(Akıllı) ışık hediye edin

Yılbaşında etrafınıza neşe saçın, akıllı ışığın sevgisini arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Philips Hue başlangıç setleri, kurulum için gereken her şeyi içerir ve yıl boyunca tadını çıkarabilecekleri bir hediyedir.

Hue ile yılbaşı aydınlatması

Yılbaşı dekorasyonu için Philips Hue kullandınız mı? Bizimle bir resim paylaşın ve sosyal medya hesaplarımızda öne çıkma şansı yakalayın! 

Siz ve Hue

Yılbaşınızı paylaşın

Hue ile yılbaşı aydınlatması
