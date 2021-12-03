Akıllı ışıkla yılbaşını büyülü hale getirin! Philips Hue + Spotify ile en sevdiğiniz tatil şarkıları etrafınızdaki ışıklarda hayat buluyor. Ağacı budarken veya arka planda çalan en sevdiğiniz şarkılarla yılbaşı yemeğinin tadını çıkarırken eski geleneklerinize yeni bir soluk getirebilirsiniz.
Yeni yılbaşı süsleri
Evinizi bir kış harikalar diyarına dönüştürmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Rahat bir yılbaşı için tam da istediğiniz atmosferi yaratmanıza yardımcı olacak ve saniyeler içinde hazırlanabilecek en iyi seçimlerden bazılarına göz atın.
Noel ağacınızı akıllı hale getirin
Altında emeklemek zorunda kalmadan yılbaşı ağacınızdaki ışıkları kontrol etmek ister misiniz? Işıklarınızı Philips Hue uygulamasıyla açıp kapatmanıza olanak tanıyan bu kullanışlı smart plug'ı kullanın.
Dekorunuzu ön plana çıkarın
Sofistike ve şık Iris masa lambası, en sevdiğiniz yılbaşı süslerini ön plana çıkarabilir. Duvara doğru açılı bir şekilde yerleştirip ışığın yansıttığı renkleri izleyin.
