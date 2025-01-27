Destek

Çevre aydınlatması

Işıkları müzikle senkronize edin

Işık ve sesin birleşimi

En sevdiğiniz şarkıların sesinin hoparlörlerden etrafınızdaki odaya yayılmasını izleyin.

Gerçek zamanlı dijital işleme

Anında ses analiziyle müziğin ruhuna ve türüne uygun ışık senaryoları oluşturulur.

Yıldırım hızında yanıt

Hue Bridge, ışık ile Zigbee ağı üzerinden iletişim kurar, bu da yanıtların son derece hızlı ve gecikmesiz olması anlamına gelir.

Deneyimi kişileştirin

Müzik senkronizasyonunu kişiselleştirmek için iki stilden (Classic ve Pulse) ve dört yoğunluk seviyesinden birini seçin.

Renk paleti

Beş önceden ayarlanmış renk paletinden birini seçin veya şarkının meta verilerine göre renkleri seçen otomatik ayarı kullanın.

Işıkları müzikle senkronize etmek için ihtiyacınız olanlar

Işıklarınızın müzikle uyumlu yanmasını sağlayacak üç şey.

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Bridge, akıllı aydınlatma sisteminizin kalbidir ve tüm özelliklerin kilidini açar.

Hue Bridge satın alın
Hue uygulaması

Hue uygulaması

Senkronizasyonla ilgili her şeyin kontrol merkezi. Bir eğlence alanı kurun, ayarlarınızı özelleştirin ve daha fazlasını yapın.

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Renkli ışıklar

Renkli ışıklar

Ampul ve lamba gibi 10 adede kadar Hue White and Color Ambiance ışıklarını senkronize edin.

Mağaza ışıkları

Senkronize etmenin 3 yolu

Müzik kurulumunuza en uygun yöntemi seçin.

Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

Spotify hesabınızı (ücretsiz olanlar dahil!) doğrudan Hue uygulamanıza bağlayın. Bu derin entegrasyon daha hassas ışık senaryoları sunar.

Philips Hue + Spotify'ı keşfedin
HDMI senkronizasyon kutusunu oynat

HDMI senkronizasyon kutusunu oynat

HDMI cihazlarınızı bir Hue sync box'a bağlamak size sadece çevre aydınlatması sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müzikle senkronizasyon da sağlar.

Hue sync box'ı keşfedin
Hue Sync masaüstü uygulaması

Hue Sync masaüstü uygulaması

Ücretsiz Hue Sync masaüstü uygulamasıyla müziği doğrudan PC'nizden veya Mac'inizden senkronize edin

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Sorular ve yanıtlar

Müzikle senkronize olan LED ışıklara sahip olmak için neye ihtiyacım var?

Philips Hue app'deki Spotify senkronizasyonu ile Müzik Modu arasındaki fark nedir?

Hue Entertainment'ı tanıyın

Akıllı ışıklarınızı senkronize etme hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Sizi doğru yöne yönlendireceğiz.

Eğlence

Eğlence

Işıklarınızı nasıl senkronize edeceğinize, neye ihtiyacınız olacağına ve daha fazlasına ilişkin genel bir bakış edinin.

Senkronizasyonun nasıl yapılacağını öğrenin
TV ile senkronize edin

TV ile senkronize edin

Televizyon izlemeyi çevresel aydınlatma deneyimine dönüştürün.

TV ile senkronizasyonu keşfedin
Oyunlarla senkronize edin

Oyunlarla senkronize edin

İster konsol ister PC oyuncusu olun, karakterinizin dünyasının bir parçası olun.

Oyunlarla senkronizasyonu keşfedin

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin