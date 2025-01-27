En sevdiğiniz şarkıların sesinin hoparlörlerden etrafınızdaki odaya yayılmasını izleyin.
Çevre aydınlatması
Işıkları müzikle senkronize edin
Işık ve sesin birleşimi
Gerçek zamanlı dijital işleme
Anında ses analiziyle müziğin ruhuna ve türüne uygun ışık senaryoları oluşturulur.
Yıldırım hızında yanıt
Hue Bridge, ışık ile Zigbee ağı üzerinden iletişim kurar, bu da yanıtların son derece hızlı ve gecikmesiz olması anlamına gelir.
Deneyimi kişileştirin
Müzik senkronizasyonunu kişiselleştirmek için iki stilden (Classic ve Pulse) ve dört yoğunluk seviyesinden birini seçin.
Renk paleti
Beş önceden ayarlanmış renk paletinden birini seçin veya şarkının meta verilerine göre renkleri seçen otomatik ayarı kullanın.
Işıkları müzikle senkronize etmek için ihtiyacınız olanlar
Işıklarınızın müzikle uyumlu yanmasını sağlayacak üç şey.
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Bridge, akıllı aydınlatma sisteminizin kalbidir ve tüm özelliklerin kilidini açar.
Hue uygulaması
Senkronizasyonla ilgili her şeyin kontrol merkezi. Bir eğlence alanı kurun, ayarlarınızı özelleştirin ve daha fazlasını yapın.
Renkli ışıklar
Ampul ve lamba gibi 10 adede kadar Hue White and Color Ambiance ışıklarını senkronize edin.
Senkronize etmenin 3 yolu
Müzik kurulumunuza en uygun yöntemi seçin.
Philips Hue + Spotify
Spotify hesabınızı (ücretsiz olanlar dahil!) doğrudan Hue uygulamanıza bağlayın. Bu derin entegrasyon daha hassas ışık senaryoları sunar.
HDMI senkronizasyon kutusunu oynat
HDMI cihazlarınızı bir Hue sync box'a bağlamak size sadece çevre aydınlatması sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müzikle senkronizasyon da sağlar.
Hue Sync masaüstü uygulaması
Ücretsiz Hue Sync masaüstü uygulamasıyla müziği doğrudan PC'nizden veya Mac'inizden senkronize edin
Sorular ve yanıtlar
Müzikle senkronize olan LED ışıklara sahip olmak için neye ihtiyacım var?
Müzikle senkronize olan LED ışıklara sahip olmak için neye ihtiyacım var?
Philips Hue app'deki Spotify senkronizasyonu ile Müzik Modu arasındaki fark nedir?
Philips Hue app'deki Spotify senkronizasyonu ile Müzik Modu arasındaki fark nedir?
Hue Entertainment'ı tanıyın
Akıllı ışıklarınızı senkronize etme hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Sizi doğru yöne yönlendireceğiz.
Eğlence
Işıklarınızı nasıl senkronize edeceğinize, neye ihtiyacınız olacağına ve daha fazlasına ilişkin genel bir bakış edinin.
TV ile senkronize edin
Televizyon izlemeyi çevresel aydınlatma deneyimine dönüştürün.
Oyunlarla senkronize edin
İster konsol ister PC oyuncusu olun, karakterinizin dünyasının bir parçası olun.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.