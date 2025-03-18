Níže si vyberte typ produktu, který máte, abyste zjistili, jak ho připojit k vašemu systému inteligentního osvětlení.
Průvodce nastavením produktů Philips Hue
Žárovky a lampy
Zde získáte pokyny k nastavení žárovek, stojacích lamp, stolních lamp, svítidel a dalších produktů.
Světla s příslušenstvím
Zde získáte pokyny k nastavení světel dodávaných s příslušenstvím, jako je Dimmer switch nebo Smart button.
Příslušenství
Zde získáte pokyny k nastavení zařízení Sync Box a dalšího příslušenství.
Zabezpečení
Zde získáte pokyny k nastavení bezpečnostních kamer a senzorů.
FAQs
How do I add my Philips Hue device using a QR code?
Where can I find the QR codes on my Philips Hue devices?
I can't find the QR code on my device. What should I do?
Can I scan multiple devices' QR codes to add them all to my Bridge at once?
Can I add multiple devices for multiple Rooms by scanning their QR codes?
I can't scan the QR code. What should I do?
Can I scan the QR code on an older Philips Hue device to add it to my Bridge?
Do I need an internet connection to add devices to my Bridge by scanning their QR codes?
Can I scan a QR code on a Philips Hue device to add it to my system if I don't have a Hue Bridge?
Can I add a product that's already been set up by scanning its QR code?
Kontaktujte nás
Vždy vám rádi pomůžeme
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.