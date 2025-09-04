Wenn die Video-Türklingel eine Bewegung wahrnimmt, schalten sich Deine Philips Hue Lichter automatisch ein. Wenn jemand an der Tür klingelt, blinken Deine Lichter sanft auf – damit Du weißt, dass jemand an Deiner Tür ist.
- 2K-Video und Gegensprechfunktion
- Funktioniert mit Philips Hue Lichtern
- Tag- und Nachtsicht
Sicherheit, die mit Deinen Philips Hue Lampen funktioniert
Wissen, wer da ist, egal wo Du bist
Erhalte sofort Nachricht, wenn eine Bewegung erkannt wird. Betrachte die Live-Videoübertragung und sprich mit den Besuchern über das eingebaute Mikrofon – so kannst Du beruhigt sein, auch wenn Du nicht zuhause bist.
Ultimative Kontrolle in einer App
Verwalte Deine Türklingel, den Klingelton und die Philips Hue Lampen über die Hue App – Du brauchst nur diese eine. Erhalte sofortige Benachrichtigungen, passe die Einstellungen an und bleibe von überall aus in Verbindung, direkt von Deinem Smartphone oder Tablet.
Alles im Detail sehen
Erlebe die 2K-Auflösung und den 180°-Weitwinkel von Kopf bis Fuß – perfekt, um Besucher und Pakete vor Deiner Haustür zu entdecken.
Kristallklare Sicht ganz in Farbe – auch im Dunkeln
Erlebe scharfe, naturgetreue Videos zu jeder Stunde. Die Starlight-Technologie verbessert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet Dir eine klare, farbige Sicht auf Deine Türschwelle – selbst bei fast völliger Dunkelheit.
Einfach zu installieren
Die kabelgebundene Türklingel lässt sich in wenigen Schritten installieren und passt nahtlos an jede Haustür.
Smarte Ton-Warnungen im ganzen Haus
Füge einen smarten Gong hinzu, der Dich überall im Zuhause benachrichtigt, damit Du immer weißt, wenn jemand an der Tür steht.
Fragen und Antworten
Welches Werkzeug benötige ich, um die Hue Secure Türklingel zu installieren?
Besitzt die Hue Secure Türklingel eine Batterie (als Backup)?
Funktioniert die Hue Secure Türklingel zusammen mit meiner vorhandenen Türklingel?
Kann ich meine Hue Secure Türklingel selbst installieren oder brauche ich einen Elektriker?
Wie groß ist das Sichtfeld der Kamera?
Wie hoch ist die Auflösung der Kamera?
Erfordert die Hue Secure Türklingel eine Bridge?
Ist die Türklingel wetterfest?
