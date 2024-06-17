Nichts schreit so sehr "Weihnachten", wie ein festlich beleuchteter Vorgarten. Wähle die Farben aus, die perfekt zu Deinem Haus passen: Führe größere Beleuchtungselemente am Dachvorsprung entlang, darunter kleine, eiszapfenartige Leuchten für ein modernes, stilvolles Erscheinungsbild. Oder magst Du lieber bunte Weihnachtsstimmung? Dann verwende Lichtszenen in Regenbogenfarben.
Kleiner Tipp: Mit smarten Philips Hue Außenleuchten unterstützt Du ganz leicht die Weihnachtsbeleuchtung in Deinem Vorgarten. Stelle farbfähige Außenleuchten auf - wie die Hue Lily Spots - und wähle weihnachtliche Lichtszenen, um Deinem Zuhause von außen Weihnachtsstimmung zu verleihen.
Lass Dein Zuhause in traditionellem Rot und Grün erstrahlen, erstelle eine moderne, blausilberne Lichtszene oder nutze eine vollkommen andere Farbpalette: die Philips Hue App macht es möglich. Deine Weihnachtsdeko ist etwas Persönliches - und das gilt auch für Deine smarte Beleuchtung.
Weitere Weihnachtsideen von Philips Hue