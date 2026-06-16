Smarte Steuerung für Deine herkömmlichen Lampen mit dem kabelgebundenen Wandschalter Modul und dem Smart Plug.
Integriere Deine nicht-smarte Beleuchtung in Dein Philips Hue Ökosystem für mühelose Steuerung mit der Hue App, Sprachsteuerung und Automatisierungen.
Smarte Steuerung für herkömmliche Lampen
Smarte Steuerung für Deine herkömmlichen Lampen mit dem kabelgebundenen Wandschalter Modul und dem Smart Plug.
Erlebe smarte Lichtsteuerung
Vergleiche die Schalter
Nutze unseren praktischen Leitfaden, um herauszufinden, welche Schalter zu Deinen Bedürfnissen passen. Wie die Schalter für herkömmliche Lampen haben wir auch unsere beiden speziell entwickelten Wandschalter Module für smarte Hue Lampen eingefügt, um Dir einen vollständigen Überblick zu bieten.
Kabelgebundenen Ein/Aus-Schalter
1 and 2 channelKabelgebundenen Ein-/Ausschalter kaufen
Kabelgebundener Dimmschalter
1 channelDimmschalter kaufen
Kabelgebundenes Wandschalter Modul
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Wandschalter Modul
BatteryWandschalter Modul kaufen
Unterstützte Lampen
Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
Verkabelung
Stromquelle
Schalterkompatibilität
Kanäle
Abmessungen
Dimmfunktion
Matter kompatibel
Bluetooth
Bestseller bei smarten Steuerungen
Philips Hue Wandschaltermodul
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Smart Plug weiss
34,99 €
Beleuchtungsideen für das echte Leben
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