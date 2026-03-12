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Philips Hue Wandschaltermodul

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Philips Hue Wandschaltermodul
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Bridge Pro

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Bridge Pro

99,99 €

Für ein(e) Philips Hue Wandschaltermodul eine neue Bridge ist erforderlich

Über Philips Hue Wandschaltermodul

Installiere das Philips Hue Wandschalter Modul hinter einem Lichtschalter oder Taster und nutze mit Deinem vorhandenen Lichtschalter oder Taster Dein smartes Philips Hue Lichtsystem. Deine Lampen sind immer eingeschaltet und erreichbar. Du hast sogar die Möglichkeit, mit dem Schalter mehrere Szenen für eine einzelne Lampe, einen Raum oder eine Zone einzustellen.

  • Funktioniert mit allen Hue Lampen
  • Philips Hue Bridge erforderlich

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