Hue Secure gibt Dir das beruhigende Gefühl, dass immer jemand zu Hause ist – und mit den Hue Secure Abos kannst Du genau festlegen, wie Du Dein Zuhause in Echtzeit überwachen möchtest. Wähle das für Dich am besten geeignete Abo, um mit Hue die Sicherheit Deines Zuhauses zu erhöhen.
Security Abonnements
Free
Hue Secure Kameras verfügen über einen sofortigen, kostenlosen Zugang zu allen Standardfunktionen, einschließlich Live-Streaming, Licht- und Tonalarm, Sofortbenachrichtigungen und mehr.
Basic Abo
Hole Dir 30 Tage Videoverlauf sowie erweiterte Funktionen wie Activity-Bereiche für Bewegungen, Videoaufzeichnungen und noch smartere Benachrichtigungen. Erwerbe dieses Abo für bis zu zwei Kameras und bezahle es pro Kamera.
Plus Abo
Hole Dir 60 Tage Videoverlauf sowie erweiterte Funktionen wie Activity-Bereiche für Bewegungen, Videoaufzeichnungen und noch smartere Benachrichtigungen. Hole Dir dieses Abo für bis zu 10 Kameras und zahle eine Pauschale für alle.
Hue Secure Abos vergleichen
Live-Streaming über App oder Sprachpartner-Displays
Licht- und Tonalarm¹ ²
Sofortige Bewegungsbenachrichtigungen¹
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Ausgeblendete Bereiche
Video-Schnappschüsse
Automatisches Scharf-/Ausschalten, wenn Du zu Hause oder unterwegs bist
MotionAware: nutze Lampen als Bewegungssensoren² ⁴
Erkennt Rauchalarme und löst Licht-Alarmmeldungen aus, um Dich zu warnen
Back-to-Back-Clip-Aufnahme
Aktivitätszonen
KI-unterstützte Erkennung von Personen, Tieren, Fahrzeugen und Paketen
Smarte Alarmmeldungen mithilfe der KI
Videoverlauf
Kameras
Erweiterte Funktionen mit einem Abo freischalten
Aufnahme von Videoclips
Mit einem Abo beginnt die Kamera mit der Aufzeichnung, sobald eine Bewegung erkannt wird, und verschlüsselt das Video, speichert es in der Cloud und lässt es Dich auf Dein Mobilgerät exportieren.
Fokusbereiche für Bewegungen
Erstelle einen Bereich für detailliertere Benachrichtigungen, die Dir mitteilen, ob eine Person, ein Paket oder ein Fahrzeug Deine Kamera ausgelöst hat. Du kannst sogar Bereiche wie den Bürgersteig ausschließen, um unnötige Alarme zu vermeiden.
Videoverlauf
Wähle zwischen einem 30- oder 60-Tage-Videoverlauf und sieh Dir dann die Aufnahmen an, die Deine Kamera während der in diesem Zeitraum erkannten Bewegungen gemacht hat.
Upgrade auf Hue Bridge Pro – lasse Deine Lampen Bewegungen erkennen
Mache Deine Lampen smarter mit der Hue Bridge Pro. Verwandle sie in bewegungsempfindliche Sensoren, die auf Bewegungen reagieren, Benachrichtigungen senden und jeden Moment erhellen. Außerdem kannst Du Lichtalarme, Anwesenheitserkennung und andere Lichtfunktionen freischalten – alles mit dem System, dem Du bereits vertraust.
Fragen und Antworten
Gibt es bei den Hue Secure Abos eine Begrenzung bei der Anzahl hinzufügbaren Kameras?
Wie kann ich sehen, wie viele Tage der kostenlose 30-Tage-Test für das Hue Secure Abo noch gültig ist?
Benötige ich für die erweiterten Funktionen, die ich mit einem Secure Abo erhalte, eine Philips Hue Bridge?
Welche Rückerstattungsrichtlinie gilt für Hue Secure Abos?
Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?
¹Hue Bridge erforderlich.
² Philips Hue Lampen erforderlich.
Maximal 10 Kameras.
Hue Bridge Pro erforderlich.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.