Security Abonnements

Hue Secure gibt Dir das beruhigende Gefühl, dass immer jemand zu Hause ist – und mit den Hue Secure Abos kannst Du genau festlegen, wie Du Dein Zuhause in Echtzeit überwachen möchtest. Wähle das für Dich am besten geeignete Abo, um mit Hue die Sicherheit Deines Zuhauses zu erhöhen.

Free

Free

Hue Secure Kameras verfügen über einen sofortigen, kostenlosen Zugang zu allen Standardfunktionen, einschließlich Live-Streaming, Licht- und Tonalarm, Sofortbenachrichtigungen und mehr.
Basic Abo

Basic Abo

Hole Dir 30 Tage Videoverlauf sowie erweiterte Funktionen wie Activity-Bereiche für Bewegungen, Videoaufzeichnungen und noch smartere Benachrichtigungen. Erwerbe dieses Abo für bis zu zwei Kameras und bezahle es pro Kamera.
Plus Abo

Plus Abo

Hole Dir 60 Tage Videoverlauf sowie erweiterte Funktionen wie Activity-Bereiche für Bewegungen, Videoaufzeichnungen und noch smartere Benachrichtigungen. Hole Dir dieses Abo für bis zu 10 Kameras und zahle eine Pauschale für alle.

Hue Secure Abos vergleichen

Free

0€ / Jahr

Basic Abo

39€ pro Kamera / Jahr

Plus Abo

99,99€ / Jahr

Live-Streaming über App oder Sprachpartner-Displays

Licht- und Tonalarm¹ ²

Sofortige Bewegungsbenachrichtigungen¹

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Ausgeblendete Bereiche

Video-Schnappschüsse

Automatisches Scharf-/Ausschalten, wenn Du zu Hause oder unterwegs bist

MotionAware: nutze Lampen als Bewegungssensoren² ⁴

Erkennt Rauchalarme und löst Licht-Alarmmeldungen aus, um Dich zu warnen

Back-to-Back-Clip-Aufnahme

Aktivitätszonen

KI-unterstützte Erkennung von Personen, Tieren, Fahrzeugen und Paketen

Smarte Alarmmeldungen mithilfe der KI

Videoverlauf

30 Tage
60 Tage

Kameras

Alle Kameras
Bezahlen pro Kamera
Alle Kameras³

Erweiterte Funktionen mit einem Abo freischalten

Ein Video, aufgezeichnet von einer Hue Secure Kamera, zeigt eine Frau, die über eine Terrasse geht.

Aufnahme von Videoclips

Mit einem Abo beginnt die Kamera mit der Aufzeichnung, sobald eine Bewegung erkannt wird, und verschlüsselt das Video, speichert es in der Cloud und lässt es Dich auf Dein Mobilgerät exportieren.
Fokusbereiche für Bewegungen

Fokusbereiche für Bewegungen

Erstelle einen Bereich für detailliertere Benachrichtigungen, die Dir mitteilen, ob eine Person, ein Paket oder ein Fahrzeug Deine Kamera ausgelöst hat. Du kannst sogar Bereiche wie den Bürgersteig ausschließen, um unnötige Alarme zu vermeiden.
Videoverlauf

Videoverlauf

Wähle zwischen einem 30- oder 60-Tage-Videoverlauf und sieh Dir dann die Aufnahmen an, die Deine Kamera während der in diesem Zeitraum erkannten Bewegungen gemacht hat.
Eine schwarze Hue Bridge Pro – Schaltstelle für ein smartes Zuhause

Upgrade auf Hue Bridge Pro – lasse Deine Lampen Bewegungen erkennen

Mache Deine Lampen smarter mit der Hue Bridge Pro. Verwandle sie in bewegungsempfindliche Sensoren, die auf Bewegungen reagieren, Benachrichtigungen senden und jeden Moment erhellen. Außerdem kannst Du Lichtalarme, Anwesenheitserkennung und andere Lichtfunktionen freischalten – alles mit dem System, dem Du bereits vertraust.

Bridge Pro kaufen

Abos in der Philips Hue App erkunden

Bist Du bereit, das Beste aus Deiner Secure Kamera herauszuholen? Abonnements sind von der Hue App aus im App Store oder im Google Play Store erhältlich. Um ein Abonnement zu erwerben, gehe in der Hue App auf Einstellungen > Sicherheit > Abonnements.

App aus dem App Store herunterladen Hole Dir die App auf Google Play

Fragen und Antworten

Gibt es bei den Hue Secure Abos eine Begrenzung bei der Anzahl hinzufügbaren Kameras?

Wie kann ich sehen, wie viele Tage der kostenlose 30-Tage-Test für das Hue Secure Abo noch gültig ist?

Benötige ich für die erweiterten Funktionen, die ich mit einem Secure Abo erhalte, eine Philips Hue Bridge?

Welche Rückerstattungsrichtlinie gilt für Hue Secure Abos?

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

¹Hue Bridge erforderlich.

² Philips Hue Lampen erforderlich.

Maximal 10 Kameras.

Hue Bridge Pro erforderlich.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

