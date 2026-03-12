Buzzard Wandleuchte in schwarz + E27 weiße Filament-Lampe
Der Preis des Pakets beträgt 49,48 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 54,98 €
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Über Buzzard Wandleuchte in schwarz + E27 weiße Filament-Lampe
Verleihe einen Hauch von Eleganz mit der Philips Buzzard Wandleuchte in schwarz, die mit einer weissen Hue E27 Filament-Lampe ausgestattet ist. Perfekt für jeden Raum.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874619
Produktinformationen
- myGarden Buzzard Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
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- Philips Hue White Filament Lampe E27 - Filament Lampe A60 - 550
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