Buzzard Wandleuchte in schwarz + E27 weiße Filament-Lampe

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Nahaufnahme der Vorderseite von Buzzard Wandleuchte in schwarz + E27 weiße Filament-Lampe
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Über Buzzard Wandleuchte in schwarz + E27 weiße Filament-Lampe

Verleihe einen Hauch von Eleganz mit der Philips Buzzard Wandleuchte in schwarz, die mit einer weissen Hue E27 Filament-Lampe ausgestattet ist. Perfekt für jeden Raum.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
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