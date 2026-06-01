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Hue Devote schlanke Deckenleuchte M
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Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
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GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
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Aktueller Preis ist 79,99 €
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Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
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netzstrombetrieben
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Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m
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Ensis Pendelleuchte schwarz
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Schwarz
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Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
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Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
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GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
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Aktueller Preis ist 109,99 €
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Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte
Gleichmäßige Lichtverteilung
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Mattweißes Aluminium
Aktueller Preis ist 299,99 €
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Infuse Deckenleuchte M weiß
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Bluetooth-Steuerung per App
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Aktueller Preis ist 229,99 €