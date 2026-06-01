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An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live Beleuchtungsangebot: Spare jetzt 25 %

Erhalte 25 % Rabatt beim Kauf von zwei oder mehr Produkten, die in der Aktion enthalten sind.

An image of a football stadium on a TV surrounded by green tones of light promoting Hue Sports Live lighting sale.

Sports Live Beleuchtungsangebot: Spare jetzt 25 %

Erhalte 25 % Rabatt beim Kauf von zwei oder mehr Produkten, die in der Aktion enthalten sind.

93 Produkte
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Philips Hue Wandschaltermodul Doppelpack

Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Bietet ein helles, realistisch weißes Licht
4800 Lumen
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Ensis Pendelleuchte schwarz

Ensis Pendelleuchte schwarz

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

Hue Surimu Rechteckige Panelleuchte

Gleichmäßige Lichtverteilung
120 x 30 cm
Bis zu 4150 Lumen
Mattweißes Aluminium
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Infuse Deckenleuchte M weiß

Infuse Deckenleuchte M weiß

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
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Alles zu den Sports Live Beleuchtungsangeboten

Wann finden die Sports Live Beleuchtungsangebote statt?

Welche Produkte sind in diesen smarten Beleuchtungsangeboten enthalten?

Wie kann ich über Angebote wie die Sports Live Werbeaktion von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?

Geschäftsbedingungen

  • Diese Werbeaktion ist bis zum 21. Juni 2026, 23:59 Uhr, gültig.
  • Lege zwei (2) oder mehr Aktionsartikel in Deinen Einkaufswagen und erhalte bei qualifizierten Artikeln 25 % Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnahmeberechtigten Aktionsprodukte.  
  • Der Rabatt wird im Bezahlvorgang auf https://www.philips-hue.com/de-at/products/promotions/sport-experience auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte im Warenkorb gewährt.
  • Der im Rahmen dieser Aktion geltende Rabatt kann auf maximal 25 Produkte angewendet werden.
  • Diese Aktion unterliegt der Verfügbarkeit von Lagerbeständen, und jeder Kauf unterliegt außerdem den Philips Hue Verkaufsbedingungen.
  • Bei der Rückgabe eines Teils einer Bestellung wird der anteilige Rabattwert vom Rückerstattungsbetrag abgezogen, sofern dieser berechtigt ist. 
  • Diese Werbeaktion kann nicht mit einem anderen Angebot oder Gutscheincode auf www.philips-hue.com kombiniert werden.
  • Signify Österreich behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit zu beenden oder die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch deren Neuveröffentlichung zu ändern.

Rückgabevorgang lesen

Erlebe diese Fußballsaison wie nie zuvor mit Hue Sports Live und Deiner smarten Beleuchtung!

Ein Bild eines Fußballstadions auf einem Fernseher, umgeben von grünen Lichttönen, das die Hue Sports Live Beleuchtungsangebote bewirbt.

Große Spielmomente

Deine Lampen reagieren auf jeden Moment – vom Anstoß über die Halbzeit bis zum Schlusspfiff. 

Eine Gruppe von Freunden jubelt über ein Tor, das sie bei einem TV-Fußballspiel sehen, während die Hue Sports Live-Funktion die Lampen passend zum Moment in Rosa- und Blautönen reagieren lässt.

Jedes Tor zählt

Lichteffekte werden in Echtzeit ausgelöst, um auf jedes Tor zu reagieren und die Siege Deines Teams zu feiern.

Vier Freunde sitzen auf einem Sofa, einer hält einen Fußball, während sie ein Spiel im Fernsehen schauen und die Hue Sports Live-Funktion dafür sorgt, dass die Lampen bei einer roten Karte rot leuchten.

Rote und gelbe Karten

Ob Momentumwechsel oder Schiedsrichterentscheidungen – Deine Lampen reagieren live auf die Höhen und Tiefen des Spiels.

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