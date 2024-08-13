*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Sale
Set: 2x Play Lightbar schwarz + Play Gradient Lightstrip 75" + Hue Sync Box 8K
Verwandele Dein Entertainment in ein vollständig immersives Licht-Synchronisationserlebnis mit einer Hue Play HDMI Sync Box 8K, zwei Play Lightbars und einem Play Gradient Lightstrip 75 Zoll. Erlebe Deine Spiele, Filme und Musik auf eine ganz neue Art und Weise!
Produkt-Highlights
- Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
- HDMI 2.1 zertifiziert
- 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
- Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Dieses Hue Play Lightbar 2er-Set enthält zwei Lightbars und ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, auslegen oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen.Play Lightbar Doppelpack
1 x Hue White & Color Ambiance Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Gradient Play Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an Wand- oder Standfernsehern ab einer Größe von 75 Zoll.Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
1 x Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Verwandle Deine Unterhaltung in ein komplett immersives Erlebnis synchronisierter Beleuchtung. Mit der Philips Hue Play HDMI Hue Sync-Box 8K bringst Du Dein Spiel-, Fernseh- und Hörerlebnis auf ein ganz neues Niveau: Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen einfach mit dem Geschehen auf Deinem Bildschirm. Dank der ultraschnellen Bildwiederholfrequenz passt die Box Deine Lichtfarben an Videoinhalte höchster Qualität – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz – an.Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
