1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Bringe mit diesem flexiblen Lightstrip ein brillantes, farbiges Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses. Steuere den Lightstrip unkompliziert über Bluetooth oder verbinde ihn mit einer Philips Hue Bridge, um die ganze Palette der smarten Lichtsteuerung nutzen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V4) oder nachträglich wieder angeschlossen werden. An das Hue Lightstrip Plus Basis-Set können keine Verlängerungen der Vorgängerversion (V1-V3) angeschlossen werden.