*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Sale
Set: Lightstrip + Hue Sync Box 8K
Genieße ein immersives Medienerlebnis und lebendige Effekte mit der Hue Play HDMI Sync Box 8K und einem erweiterbaren 2 Meter LED Lightstrip Plus.
Aktueller Preis ist 389,48 €, ursprünglicher Preis ist 409,98 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
- HDMI 2.1 zertifiziert
- 1:1-Farbsynchronisation mit dem Bildschirminhalt
- Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Bringe mit diesem flexiblen Lightstrip ein brillantes, farbiges Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses. Steuere den Lightstrip unkompliziert über Bluetooth oder verbinde ihn mit einer Philips Hue Bridge, um die ganze Palette der smarten Lichtsteuerung nutzen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V4) oder nachträglich wieder angeschlossen werden. An das Hue Lightstrip Plus Basis-Set können keine Verlängerungen der Vorgängerversion (V1-V3) angeschlossen werden.Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
1 x Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Verwandle Deine Unterhaltung in ein komplett immersives Erlebnis synchronisierter Beleuchtung. Mit der Philips Hue Play HDMI Hue Sync-Box 8K bringst Du Dein Spiel-, Fernseh- und Hörerlebnis auf ein ganz neues Niveau: Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen einfach mit dem Geschehen auf Deinem Bildschirm. Dank der ultraschnellen Bildwiederholfrequenz passt die Box Deine Lichtfarben an Videoinhalte höchster Qualität – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz – an.Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
Sets, die Dir gefallen könnten
Hue White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
109,99 €
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
139,99 €