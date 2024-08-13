In diesem Set

1 x Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 65" Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an 65-Zoll bis 75-Zoll Wand- oder Standfernsehern. TV Play Gradient Lightstrip 65"

1 x Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K Verwandle Deine Unterhaltung in ein komplett immersives Erlebnis synchronisierter Beleuchtung. Mit der Philips Hue Play HDMI Hue Sync-Box 8K bringst Du Dein Spiel-, Fernseh- und Hörerlebnis auf ein ganz neues Niveau: Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen einfach mit dem Geschehen auf Deinem Bildschirm. Dank der ultraschnellen Bildwiederholfrequenz passt die Box Deine Lichtfarben an Videoinhalte höchster Qualität – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz – an. Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K