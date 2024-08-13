Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Play Gradient Lightstrip 65" + Hue Sync Box 8K + Bridge

Sale

Set: Play Gradient Lightstrip 65" + Hue Sync Box 8K + Bridge

Entfessele Deine Surround-Beleuchtung! Mit einer Hue Bridge und der Hue Play HDMI Sync Box 8K kannst du erleben, wie der Play Gradient Lightstrip 65 Zoll die Farben wechselt, dimmt und heller wird – perfekt synchron mit den Inhalten auf Deinem TV-Bildschirm.

  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Produkt-Highlights

  • Weißes und farbiges Licht
  • Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
  • Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
  • Einfache Einrichtung mit Bridge
  • Smarte Steuerung per App, Sprache oder Zubehör
Alle technischen Daten ansehen

In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 65"

1 x Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 65"

Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an 65-Zoll bis 75-Zoll Wand- oder Standfernsehern.

TV Play Gradient Lightstrip 65"
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Verwandle Deine Unterhaltung in ein komplett immersives Erlebnis synchronisierter Beleuchtung. Mit der Philips Hue Play HDMI Hue Sync-Box 8K bringst Du Dein Spiel-, Fernseh- und Hörerlebnis auf ein ganz neues Niveau: Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen einfach mit dem Geschehen auf Deinem Bildschirm. Dank der ultraschnellen Bildwiederholfrequenz passt die Box Deine Lichtfarben an Videoinhalte höchster Qualität – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz – an.

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale des smarten Philips Hue Lichtsystems. Mit ihr kannst Du bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile hinzufügen und steuern. Schließe einfach die Hue Bridge an und steuere mit der Hue App automatische Funktionen, Timer, eigene Lichtszenen und mehr.

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Sets, die Dir gefallen könnten

Erstelle Dein Set
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

109,99 €

Erstelle Dein Set
Play Lightbar Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar Doppelpack

139,99 €

Kaufe Sets mit Bridge

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay