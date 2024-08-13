*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Set: Play Gradient Lightstrip 75" + Hue Sync Box 8K + Bridge
Entfessele Deine Surround-Beleuchtung! Mit einer Hue Bridge und der Hue Play HDMI Sync Box 8K kannst du erleben, wie der Play Gradient Lightstrip 75 Zoll die Farben wechselt, dimmt und heller wird – perfekt synchron mit den Inhalten auf Deinem TV-Bildschirm.
- Weißes und farbiges Licht
- Synchronisiere Deine Lampen mit TV-Inhalten bei 8K 60Hz und 4K 120Hz
- Verbinde bis zu 4 HDMI-Geräte
- Einfache Einrichtung mit Bridge
- Smarte Steuerung per App, Sprache oder Zubehör
1 x Hue White & Color Ambiance Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Gradient Play Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an Wand- oder Standfernsehern ab einer Größe von 75 Zoll.Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
1 x Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Verwandle Deine Unterhaltung in ein komplett immersives Erlebnis synchronisierter Beleuchtung. Mit der Philips Hue Play HDMI Hue Sync-Box 8K bringst Du Dein Spiel-, Fernseh- und Hörerlebnis auf ein ganz neues Niveau: Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen einfach mit dem Geschehen auf Deinem Bildschirm. Dank der ultraschnellen Bildwiederholfrequenz passt die Box Deine Lichtfarben an Videoinhalte höchster Qualität – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz – an.Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale des smarten Philips Hue Lichtsystems. Mit ihr kannst Du bis zu 50 Leuchten und Zubehörteile hinzufügen und steuern. Schließe einfach die Hue Bridge an und steuere mit der Hue App automatische Funktionen, Timer, eigene Lichtszenen und mehr.Bridge smarte Schaltzentrale weiß
