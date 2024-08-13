In diesem Set

1 x Hue White & Color Ambiance Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Gradient Play Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an Wand- oder Standfernsehern ab einer Größe von 75 Zoll. Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

1 x Hue Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K Verwandle Deine Unterhaltung in ein komplett immersives Erlebnis synchronisierter Beleuchtung. Mit der Philips Hue Play HDMI Hue Sync-Box 8K bringst Du Dein Spiel-, Fernseh- und Hörerlebnis auf ein ganz neues Niveau: Synchronisiere Deine Philips Hue Lampen einfach mit dem Geschehen auf Deinem Bildschirm. Dank der ultraschnellen Bildwiederholfrequenz passt die Box Deine Lichtfarben an Videoinhalte höchster Qualität – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz – an. Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K