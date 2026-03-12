Mit der einzigartigen Form der Lightguide-Triangle und einem strukturierten, matten Lampensockel ist dieses Duo ein Designerstück. Die smarte Lampe mit ihrem äesthetischen Leuchtstab besteht aus mundgeblasenem Glas, während die Halterung im 3D-Druckverfahren aus biologisch-zirkulären Materialien hergestellt wird und so moderne und traditionelle Handwerkskunst verbindet.



Smarte Lightguide-Lampe

Enthält 3D-gedruckten Lampensockel

Nahtlose Passform zwischen Lampe und Sockel

Hergestellt aus recycelten Materialien

Matte Oberfläche in Salbei