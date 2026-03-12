Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten
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Über Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

Ist der Diffusor Deiner Turaco Sockel-/Wegeleuchte verfärbt, verschmutzt oder beschädigt, da er längere Zeit im Freien verwendet wurde? Jetzt kannst Du den Diffusor einfach durch einen neuen ersetzen, der leicht zu montieren ist und die weitere Nutzung Deiner Außenbeleuchtung sicherstellt, ohne dass Du die gesamte Leuchte austauschen musst.

  • Witterungsbeständig
  • Leicht zu montieren
  • Kompatibel mit Turaco

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