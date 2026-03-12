Diffusor für Turaco Hue Wandlaterne
Aktueller Preis ist 10,99 €
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Über Diffusor für Turaco Hue Wandlaterne
Ist der Diffusor Deiner Turaco Wandlaterne verfärbt, verschmutzt oder beschädigt, da er längere Zeit im Freien verwendet wurde? Jetzt kannst Du den Diffusor einfach durch einen neuen ersetzen, der leicht zu montieren ist und die weitere Nutzung Deiner Außenbeleuchtung sicherstellt, ohne dass Du die gesamte Leuchte austauschen musst.
- Witterungsbeständig
- Leicht zu montieren
- Kompatibel mit Turaco
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103126078
Design und Materialausführung
- Material
- Polypropylen
Sonstiges
- Typ
- Wandleuchten
Packmaße und Gewicht
- EAN/UPC - Produkt
- 8721103126078
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,15 kg
- Höhe
- 83 mm
- Länge
- 209 mm
- Breite
- 101 mm
- Material-Nummer (12NC)
- 929004334801
Informationen zur Verpackung
- EAN
- 8721103126078
Produktabmessungen und -gewicht
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Nettogewicht
- 0,22 lb
- Gesamte Höhe
- 74 mm
- Gesamte Länge
- 200 mm
- Gesamte Breite
- 96 mm
Service
- Garantie
- 2 Jahr(e)
Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten
- Yes
- WLAN
- Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum
- Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern
- Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
Sonstiges
- Bedienungsanleitung
- User Manual
- Entsorgung des Produkts
- Das Produkt ist am Ende der Nutzlebensdauer unter Einhaltung der regionalen Bestimmung zu entsorgen und nicht mit dem normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts kannst Du mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.
- Demontage
- Keine Informationen zur Demontage vorhanden
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12,99 €