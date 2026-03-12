Diffusor für Turaco Hue Wandlaterne

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Diffusor für Turaco Hue Wandlaterne
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Über Diffusor für Turaco Hue Wandlaterne

Ist der Diffusor Deiner Turaco Wandlaterne verfärbt, verschmutzt oder beschädigt, da er längere Zeit im Freien verwendet wurde? Jetzt kannst Du den Diffusor einfach durch einen neuen ersetzen, der leicht zu montieren ist und die weitere Nutzung Deiner Außenbeleuchtung sicherstellt, ohne dass Du die gesamte Leuchte austauschen musst.

  • Witterungsbeständig
  • Leicht zu montieren
  • Kompatibel mit Turaco

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Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

Diffusor für Turaco Hue Sockel-/Wegeleuchten

Wetterfest konstruiert
Leicht zu montieren
Kompatibel mit Turaco

12,99 €

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