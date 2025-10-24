Die Hue Bridge, das „Gehirn“ des intelligenten Philips Hue-Beleuchtungssystems, ermöglicht das Hinzufügen und die Steuerung von bis zu 50 Leuchten und Zubehörteilen. Stecke diese einfach ein, und steuere mit der Hue-App Routinen, Timer, eigene Lichtszenarien und mehr.