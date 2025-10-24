Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Outdoor 40 Watt Netzteil

Outdoor 40 Watt Netzteil

Gestalte mit diesem Outdoor Netzteil Dein smartes Lichtsystem für den Außenbereich. Du kannst verschiedene Leuchten mit bis zu insgesamt 40 Watt anschließen. Schließe ein bis zu 35 Meter langes Kabel an jede beliebige Philips Hue Außenleuchte mit niedriger Spannung an. Addiere die Wattleistung jeder Leuchte bis der maximale Wert des Netzteils von 40 Watt erreicht ist.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • Verlängerungskabel
  • Leistung bis zu 40 W
  • Schwarz
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay