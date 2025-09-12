*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Outdoor Netzteil 100 W
Erhelle Deinen gesamten Außenbereich mit intelligentem Licht. Nutze dieses Outdoor Netzteil, mit dem Du verschiedene Leuchten mit bis zu insgesamt 100 Watt anschließen kannst. Schließe an jeden Anschluss jeweils bis zu 30 Meter lange Kabel an jede beliebige Philips Hue Außenleuchte mit niedriger Spannung an. Addiere die Leistung jeder Leuchte bis der maximale Wert des Netzteils von 100 Watt erreicht ist.
Produkt-Highlights
- Verlängerungskabel
- Leistung bis zu 100 W
- Schwarz
Einfache Installation und Erweiterung
Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik