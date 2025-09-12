Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Sichere, kabelgebundene Kamera mit Tischstativ

Sichere, kabelgebundene Kamera mit Tischstativ

Philips Hue kann Dein Zuhause für Dich im Auge behalten! Nutze einen gestochen scharfen, klaren Livestream in 1080p-HD-Auflösung. Lass das Licht angehen oder erhalte eine Benachrichtigung auf Deinem Mobilgerät, wenn Bewegung erkannt wird. Mit einem Tippen in der Hue App kannst Du sogar einen Tonalarm auslösen. Im Lieferumfang dieser kabelgebundenen Heimüberwachungskamera ist ein Tischstativ enthalten. Das heißt, Du kannst die Kamera überall in Deinem Zuhause aufstellen.

Produkt-Highlights

  • Vollständige Verschlüsselung
  • Video in 1080p-HD-Auflösung
  • Stecker in die Steckdose stecken
  • Stativ enthalten
Finde die passende Bedienungsanleitung

Das alles funktioniert mit der Philips Hue Bridge

Mit einer Hue Bridge kannst Du sämtliche Smart-Home-Sicherheitsfunktionen nutzen: optischer und akustischer Alarm, die automatische Funktion Anwesenheit simulieren und die Einrichtung des Sicherheitssystems oder des smarten Lichtsystems in Deinem Zuhause.

Überwache Dein Zuhause

Erhalte immer dann, wenn Deine Hue Secure Kamera Bewegung erkennt, Benachrichtigungen direkt auf Dein Mobilgerät. Erstelle eine Aktion oder Paketzonen, um Benachrichtigungen abhängig davon zu erhalten, was die Bewegung auslöst, wie zum Beispiel eine Person, ein Tier, ein Fahrzeug oder ein Paket.

Erzeuge den Eindruck, als wärst du zuhause

Verwende Deine Hue Secure Camera mit der automatischen Funktion Anwesenheit simulieren und der Zwei-Wege-Sprechfunktion, damit Du Dich zu Hause sicherer fühlen kannst.

