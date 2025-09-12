Philips Hue kann Dein Zuhause für Dich im Auge behalten! Nutze einen gestochen scharfen, klaren Livestream in 1080p-HD-Auflösung. Lass das Licht angehen oder erhalte eine Benachrichtigung auf Deinem Mobilgerät, wenn Bewegung erkannt wird. Mit einem Tippen in der Hue App kannst Du sogar einen Tonalarm auslösen. Im Lieferumfang dieser kabelgebundenen Heimüberwachungskamera ist ein Tischstativ enthalten. Das heißt, Du kannst die Kamera überall in Deinem Zuhause aufstellen.