*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Tap Schalter
Rufe Deine bevorzugten Szenen überall in Deinem Zuhause mit einem einzigen Tastendruck auf. Verwende Philips Hue Tap als Fernbedienung und schalte damit sämtliche Lampen auf einmal aus. Der komplett kabel- und batterielose Betrieb bietet unvergleichlichen Komfort.
Produkt-Highlights
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Kabellose Installation
- Automatisiert Deine Beleuchtung
Aufrufen Deiner bevorzugten Philips Hue Szenen
Mit dem Tap Schalter kannst Du 4 verschiedene voreingestellte Lichtszenen abrufen oder Leuchten per einfachem Tastendruck ein- und ausschalten. Verwende die App, um Deine persönlichen Szenen oder von Lichtdesignern erstellte Szenen einzurichten. Du kannst den Tap Schalter ohne die Philips Hue App verwenden, selbst wenn Deine WLAN-Verbindung getrennt ist.
An der Wand montieren und nach Belieben abnehmen
Montiere den Tap Schalter mit der beiliegenden Montageplatte an einer beliebigen Stelle oder nimm den Schalter ab und nimm ihn mit, wenn Du Dich in deinem Haus bewegst. Schaffe die richtige Stimmung für jeden Augenblick des Tages.
Verwendbar als Fernbedienung
Du kannst den Philips Hue Tap Schalter auch komfortabel als Fernbedienung verwenden.
Energie generiert auf Knopfdruck – keine Batterien erforderlich
Der Tap Schalter wird mit kinetischer Energie betrieben, was bedeutet, dass Du beim Drücken des Lichtschalters genügend Energie erzeugst, um Deine intelligenten Lampen zu steuern. Eine kabellose Lösung, ohne Batterien verwendbar.
Erfordert eine Philips Hue Bridge
Dieses Produkt muss an eine Philips Hue Bridge angeschlossen werden
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik