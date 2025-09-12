Neu
A67 – Smart-Lampe E27 – 1600
Bringe warmweißes Licht (2700K) in Premium-Qualität mit unserer smarten Lampe in die Beleuchtung Deines Zuhauses. Mit einer maximalen Helligkeit von 1.600 Lumen und dank der Dimmeigenschaften kannst Du Deine Lampe komplett an Deine Bedürfnisse anpassen, indem Du sie mit der Hue App stufenlos von voller Helligkeit bis hinunter zu 5 % einstellst.
Produkt-Highlights
- Up to 1600 lumen
- Warm white light (2700K)
- Dimmable to 5% brightness
- Control using app or voice
- Easy to install and use
Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App
Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses.Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Kreiere mit angenehm warmem Weißlicht die passende Stimmung
Hue Lampen und Leuchten verwenden verschiedene weiche Weißtöne. Sie sind dimmbar vom hellen Tageslicht bis zum schummerigen Nachtlicht. Mit diesen smarten Lampen und Leuchten erfüllst Du Dein Zuhause mit der für Dich gerade passenden Intensität warmen Lichts.
Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen
Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.
Nutzlebensdauer
Nutzlebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
50.000
Nennlebensdauer
25.000