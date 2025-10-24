Sale
A67 - Smarte Lampe E27 - 1600
Die Philips Hue White A67 Lampe verfügt über eine hohe Lichtleistung von 1600 Lumen (das entspricht 100 W) und eine kabellosen Dimmfunktion. Damit erhältst Du helles Licht für Orte wie Deine Garage oder Küche, sowie ein wärmeres Licht für jeden Raum. Schließe die Hue Bridge an, um alle intelligenten Beleuchtungssteuerungsmöglichkeiten und Funktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 17,49 €, ursprünglicher Preis ist 24,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 1600 Lumen*
- Leistungsstarkes, helles Weißlicht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
67x131