Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White A67 - Smarte Lampe E27 - 1600

Sale

A67 - Smarte Lampe E27 - 1600

Die Philips Hue White A67 Lampe verfügt über eine hohe Lichtleistung von 1600 Lumen (das entspricht 100 W) und eine kabellosen Dimmfunktion. Damit erhältst Du helles Licht für Orte wie Deine Garage oder Küche, sowie ein wärmeres Licht für jeden Raum. Schließe die Hue Bridge an, um alle intelligenten Beleuchtungssteuerungsmöglichkeiten und Funktionen zu nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produktdatenblatt herunterladen

Produkt-Highlights

  • White
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Bis zu 1600 Lumen*
  • Leistungsstarkes, helles Weißlicht
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    67x131

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay