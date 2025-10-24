A60 – Smarte Lampe B22 – 810 lm
Bringe mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, die 40 % weniger Strom verbraucht und mit dem vollen Spektrum an Weißlicht ausgestattet ist – frei einstellbar, um zwischen gemütlichem Kerzenschein bis hin zu belebendem kühlem weißen Licht zu wechseln. Passe Dein Licht mit ultra-niedrigem Dimmen noch weiter an, von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 %.
Produkt-Highlights
- Up to 810 lumen
- Full-spectrum light (1000-20000K)
- Dimmable to 0.2% brightness
- Control using app or voice
- Easy to install and use
Technische Daten
Nutzlebensdauer
Nutzlebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
50.000
Nennlebensdauer
25.000