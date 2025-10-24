Amaze Pendelleuchte
Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Amaze in Schwarz passt mit ihrem einzigartigen Design in jede Küche und jedes Esszimmer. Regle ihr warmes bis kühles weißes Licht und die integrierten Lichtszenen über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 249,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall