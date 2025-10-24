Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Amaze in Schwarz passt mit ihrem einzigartigen Design in jede Küche und jedes Esszimmer. Regle ihr warmes bis kühles weißes Licht und die integrierten Lichtszenen über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.