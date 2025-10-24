Being Deckenleuchte
Genieße das subtile Schimmern der Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Being in Weiß. Schmale Aluminiumringe erzeugen ein in drei Richtungen strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 179,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall