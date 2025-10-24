Being Pendelleuchte
Mit der Philips Hue White Ambiance Being Pendelleuchte kannst Du in Deinem Zuhause ganz einfach die Lichtprogramme für jeden Moment des Tages steuern. Mit dem Dimmschalter kannst Du immer das richtige Licht zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren oder Energie tanken einstellen.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- Schwarz
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall