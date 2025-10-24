Sale
Devote Pendelleuchte
Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Devote mit schlankem Design erzeugt Tausende Nuancen warmen bis kaltweißen Lichts. Steuere die Leuchte sofort mit der Philips Hue Bluetooth App oder nutze sämtliche smarte Lichtfunktionen mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- E27 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall