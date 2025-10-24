Doppelpack, E14
Zwei klassische Kerzenlampen erhalten eine smarte Aktualisierung. Mit Tausenden Schattierungen von warmweißem bis kaltweißem Licht und sofortigem Dimmen und E14 Standardsockeln zauberst Du ein stimmungsvolles Licht für jeden Augenblick.
Aktueller Preis ist 59,95 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 2 x E14-Lampe
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
39x117