Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Fair in Schwarz erzeugt ein nach oben und unten strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmerschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.