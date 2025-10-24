Sale
Phoenix Deckenleuchte
Die Philips Hue Phoenix Deckenleuchte versorgt Dich mit dimmbarer warmer bis kaltweißer LED-Beleuchtung, das sich an Deine Emotionen anpasst. Verbinde die Leuchte über die Hue Bridge (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Deinem WiFi-Heimnetzwerk, und steuere sie mühelos über Dein Mobilgerät.
Aktueller Preis ist 209,99 €, ursprünglicher Preis ist 349,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
- Steuerung mit Deiner Stimme*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall