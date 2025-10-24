Support
Round white smart ceiling light with a matte finish, flat shape, and dotted translucent center panel, PHILIPS text visible.

Sale

Phoenix Einbauspot

Der Philips Hue Phoenix Einbauspot spendet Dir passend zu Deinem Tagesablauf dimmbare warme bis kaltweiße LED-Beleuchtung. Verbinde Sie über die Hue Bridge (nicht enthalten) mit Deinem WLAN-Netzwerk, um sie bequem über Dein Mobilgerät zu steuern.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
  • Steuerung mit Deiner Stimme*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay