Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Runner Einerspot erw.

Runner Einerspot erw.

Der Philips Hue White Ambiance Spot Runner in Schwarz, mit einstellbarem Kopf, erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht in jedem Winkel Deines Raums. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten und steuere den Spot sofort per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • GU10 LED-Lampe enthalten
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten

