Support
LED Spots

Smarte LED-Spots

Mit Philips Hue wird Dein Zuhause zu einem Blickfang: Beleuchte einen Weg oder Deinen Lieblingsplatz in Deinem Garten.

Leitfaden zu smarten LED-Spots

Wie wähle ich die besten LED-Spots für den Außenbereich aus?

Wie installiere ich Außenstrahler?

Wie verwende ich LED-Spots für Pflanzen und Kunstobjekte im Innenbereich?

Was ist ein smarter Spot?

Kann ich smarte LED-Spots mit Sprachassistenten steuern?

Sind alle smarten Spots LED?

Kann ich meine Außenspots von drinnen steuern?

Erfahre mehr über smarte LED-Spots

LED Spots für die Veranda

5 Ideen für eine imposante Beleuchtung Deines Eingangsbereichs

Smarte Spots erzeugen einen eindrucksvollen Effekt an den Büschen, Bäumen oder anderen Grünflächen in Deinem Eingangsbereich.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay