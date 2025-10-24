Still Deckenleuchte
Integriere die Philips Hue White Ambiance-Deckenleuchte in Dein Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Beleben, Konzentrieren, Lesen oder Entspannen hilft. Genieße ein elegantes Deckendesign, das in jedes Zuhause passt
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- Schwarz
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall