Struana Badezimmer Deckenleuchte
Die speziell für Badezimmer konstruierte Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Struana mit Schutzklasse IP44 erzeugt das passende warme bis kühle weiße Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Steuere sie sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter, per Bluetooth oder schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 189,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik