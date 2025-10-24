Wireless Dimming Kit E27
Leg los mit dem Philips Hue Light Recipe Kit. Mit der mitgelieferten E27-Lampe und dem Dimmschalter kannst Du vier voreingestellte Lichtszenen durchlaufen und das Licht kabellos dimmen. Verbinde alles mit der Hue Bridge, um die intelligenten Funktionen nutzen zu können.
Aktueller Preis ist 49,95 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 800 Lumen*
- 1 x E27 Lampe
- Warmweißes bis kühlweißes Licht
- Inklusive Dimmschalter
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
62x110