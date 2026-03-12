Traditioneller Stil trifft auf moderne smarte Beleuchtungsmerkmale – mit der Philips Hue Kerzenlampe mit warmem Weißton. Genieße das sanfte warme Weißlicht, um das perfekte Ambiente zu kreieren und Deine Wohnkultur zu ergänzen. Durch Dimmen bis herunter auf 2 % der vollen Helligkeit der Lampe kannst Du ein sanftes Leuchten erreichen. Der Lampe ist jetzt effizienter als ihre Vorgängergeneration, während die Matter-Kompatibilität eine nahtlose Verbindung mit anderen Smart-Home-Geräten ermöglicht. Dank Smart Assistant kannst Du sie mühelos über die Hue App oder Sprachbefehle steuern. Mit einer Hue Bridge kannst Du noch mehr Smart-Beleuchtungsfunktionen freischalten – Abwesenheitssteuerung, Automatisierungen und Anwesenheitsmimik.

Dimmbar auf 0.2 % Helligkeit

App- und Sprachsteuerung